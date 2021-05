Presenter TV Malaysia Tutup Mata Untuk Aksi Solidaritas Wartawan Palestina, Ternyata Begini Faktanya

SERAMBINEWS.COM - Beredar di media sosial, kolase penyiar TV Malaysia menutup mata sebagai aksi solidaritas kepada wartawan Palestina yang menjadi korban konflik dengan Israel.

Kolase foto tersebut, yakni beberapa penyiar menutup mata dengan kertas putih di mata.

Salah satu pengguna Twitter @lamsharjeel, juga membagikan postingan serupa.

Yakni memperlihatkan beberapa penyiar tv menutup mata.

"Malaysian television broadcasters appear on screens hiding their eyes in solidarity with the Palestinian journalist who was shot in the eye by the army and here Pakistani print and electronic Media had destroyed the image of Islamic ideology and Pak culture," tulis dalam bahasa Inggris.

(Penyiar televisi Malaysia muncul di layar menyembunyikan mata mereka dalam solidaritas dengan jurnalis Palestina yang ditembak matanya oleh tentara dan di sini Media cetak dan elektronik Pakistan telah menghancurkan citra ideologi Islam dan budaya," setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

Bukan hanya pengguna Twitter, beberapa pengguna Facebook juga turut membagikan video serupa terkait kolase foto.

Namun, setelah ditelusuri, kolase foto tersebut, merupakan foto yang pernah diunggah pada tahun 2019 lalu.

Melansir dari Kompas.com, Rabu (26/5/2021) Beredar foto di media sosial Facebook yang menyebut para presenter atau pembaca berita di Malaysia menutup mata kirinya sebagai bentuk aksi solidaritas terhadap jurnalis Palestina yang ditembak oleh Israel.

Salah satu pengunggahnya adalah akun Facebook Dewi Kreckman.