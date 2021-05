Jadi Foto Terakhir Selfie Bersama, Rombongan Ibu-ibu Arisan Naik Pick Up Ini Tewas Kecelakaan

SERAMBINEWS.COM - Naik mobil pick up bersama-sama, justru nahas mengalami kecelakaan di Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 26 Mei 2021.

Akibat kejadian tersebut, tujuh orang dilaporkan meninggal dunia.

Dari informasi yang didapat TribunJatim.com, kecelakaan tragis itu terjadi di Jalan Simpar Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Rabu (26/5/2021) pukul 13.30 WIB.

Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agung Fitransyah mengungkap kronologi kecelakaan maut tersebut.

()Foto terakhir rombongan ibu-ibu arisan sebelum kecelakaan (YouTube Tribun Video)

"Jadi para korban itu menaiki mobil pick up Mitsubishi L300 nopol N 9610 BD. Rombongan korban itu dari arah Ranupani, Lumajang. Mobil pick up tersebut, melaju dari arah timur ke barat. Lalu, mobil pick up berwarna hitam itu lepas kendali dan menabrak pohon yang ada di pinggir jalan sebelah kiri," jelasnya dikutip dari artikel Tribun Jatim berjudul 'Kecelakaan Tragis Pikap Rombongan Arisan di Poncokusumo Malang, 7 Meninggal Dunia, 5 Luka-luka'.

Akibatnya, beberapa penumpang di bak belakang terlempar keluar dan terjatuh ke selokan di pinggir jalan.

"Sedangkan, beberapa penumpang termasuk pengemudi tetap berada di kendaraan," tambahnya.

Akibat kecelakaan tersebut, tujuh orang meninggal dunia, dan lima orang luka-luka.

Untuk korban luka saat ini dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

"Salah satu korban yang meninggal dunia, adalah anak-anak berusia 7 tahun. Dan ke 12 korban laka lantas ini, merupakan warga Desa Ledoksari, Kecamatan Tumpang," katanya.