Capella Serahkan Unit Perdana All New Honda CB150R Streetfire

BANDA ACEH - PT Capella Dinamik Nusantara Sales Office Teungku Panglima Polem atau biasa dikenal dengan Capella Honda Peunayong menyerahkan satu unit perdana All New Honda CB150R Streetfire kepada konsumen, Senin (24/5/2021). Penyerahan itu merupakan yang pertama sekali dilakukan di seluruh diler resmi Honda di Aceh.

Sales Office Head Capella Honda Peunayong, Muhammad Ashri, Sabtu (29/5/2021) mengatakan, Capella Honda Peunayong berhasil menjadi Dealer resmi Honda pertama yang melakukan penjualan dan penyerahan unit All New Honda CB150R Streetfire secara langsung kepada konsumen.

“Terima kasih kepada masyarakat di Kota Banda Aceh dan sekitarnya khususnya para konsumen setia Honda yang telah mempercayai Dealer Capella Honda Peunayong sampai saat ini, dan semoga ini merupakan awal yang baik bagi Dealer Kami," kata Ashri.

PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) baru saja melakukan Virtual Launching All New Honda CB150R Streetfire pada 21 Mei 2021. Pada virtual launching tersebut bertujuan untuk memberikan informasi perubahan terbaru pada All New CB150R Streetfire terlihat pada desain bodi yang lebih besar. Hal ini dicapai melalui berbagai ubahan desain di bagian depan seperti pada tangki bensin, shroud, serta undercowl pada varian spesial edition, dipadukan dengan tambahan fitur terbaik yang menambah kegagahan motor sport terlaris Honda ini, seperti inverted front suspension dan tapered handlebar terbaru yang menghadirkan kenyamanan berkendara harian maupun jarak jauh.

All New CB150R Streetfire hadir dengan varian warna Macho Black dan Stinger Red Black yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Banda Aceh Rp 30.048.000, sedangkan varian Special Edition (SE) yang dipasarkan dengan harga OTR (on the road) Banda Aceh Rp 31.048.000, yang hadir dengan tiga varian warna matte yaitu Fury Matte Red, Raptor Matte Black, and Armored Matte Grey.

Informasi lebih lanjut terkait promo, tips perawatan sepeda motor, tips berkendara, dan aktivitas lainnya yang terdapat di Dealer Capella Honda Peunayong. Masyarakarat dapat mengikuti akun Facebook Capella Honda Peunayong dan akun Instagram @capella.honda.peunayong serta dapat menghubungi nomor 0852-6182-9211.(una)