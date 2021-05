VIDEO - Pasukan Zionis Robohkan Tenda Warga Palestina di Tepi Barat, Meski Kantongi Izin Pembangunan

SERAMBINEWS.COM, RAMALLAH - Pasukan Israel menghancurkan tenda-tenda Palestina di Tepi Barat dan mengirimkan pemberitahuan pembongkaran kepada beberapa pemilik tanah.

Dalam pernyataan tertulis yang dibuat oleh delegasi Wall of Separation (Wall of Shame) dan Council of Struggle Against Jewish Settlements yang berafiliasi dengan Palestine Liberation Organization (PLO), disebutkan bahwa 4 tenda milik warga Palestina dihancurkan di selatan kota Hebron.

Dalam keterangan tersebut dua tenda digunakan sebagai tempat tinggal dan dua lainnya sebagai tempat penampungan domba.

Pasukan Israel menghancurkan tenda tempat mereka tinggal, Fethi Deayişe berkata, "Kami telah duduk di sini selama 25 tahun. Pagi hari saat membuka mata, kami melihat bahwa mereka membawa buldoser untuk menghancurkan dua tenda."

Keluarga itu mencari nafkah dari pertanian dan peternakan, namun sekarang mereka yang beranggotakan 12 orang harus tinggal di jalan karena tenda tempat tinggalnya telah hancur.

Mustafa al-Havvaca, seorang wartawan penduduk kota Deyr Kaddis di barat Ramallah, mengatakan kepada Anadolu Agency (AA) bahwa pasukan Israel juga mengirimkan pemberitahuan pembongkaran ke 5 rumah di kota itu.

Muaz Surur, penerima pemberitahuan itu meski rumahnya seluas 200 meter2 berada di zona B yang sudah memiliki izin pembangunan.

Dalam Perjanjian Oslo II yang disepakati pada 1995 antara pemerintah Palestina dan Israel, kawasan itu dibagi menjadi tiga wilayah A, B dan C.

Administrasi Zona A, yang mencakup 18% dipindahkan ke Palestina sebagai administrasi dan keamanan, Zona B, 21% keamanan ke Israel, 61% Zona C administratif dan keamanan Israel diserahkan kepada Israel.(Anadolu Agency)

