Wah! Si Eneng Zaskia Gotik Kembali Manggung, Begini Kondisi Istri Sirajuddin Mahmud Ini

Zaskia Gotik siap comeback, alias kembali ke dunia keartisannya, setelah sekian lama vakum karena melahirkan putri pertamanya.



SERAMBINEWS.COM - Wah! Si Eneng Gotik kembali ke panggung.

Gaya dan goyangannya sudah lama tak manggung akan bisa ditonton lagi.

Zaskia Gotik siap comeback, alias kembali ke dunia keartisannya, setelah sekian lama vakum karena melahirkan putri pertamanya.

Kabar ini pun disambut rekan sesama artis, Jenita Janet.

Penggemar Zaskia Gotik mengaku kangen dengan penampilan artis asal Cikarang ini.

Apalagi cukup lama Zaskia tak muncul di televisi.

Baca juga: Jangan Abaikan! Ini Penyebab Tangan Sering Kesemutan, Begini Indikasinya

Baca juga: Berikut Tanda-tanda Gejala Stroke Ringan, Otot Lemah hingga Gangguan Memori

Baca juga: Suami di Sumedang Terperanjat Saat Pergoki Istri di Kamar Bersama Sahabatnya Sendiri

​

Zaskia Gotik yang kini jadi istri pengusaha batu bara Sirajuddin Mahmud mengumumkan niatannya untuk kembali menggoyang industri musik Tanah Air terutama perdangdutan.

Zaskia Gotik memberikan kabar baik kepada pra penggemarnya di sosial media Instagram, Minggu (30/5/2021) sinyal ibu Arsila Bungalia kembali manggung terungkap.

Ini diketahui setelah Zaskia Gotik mengunggah sebuah foto lamanya di tahun 2019 saat bergaun putih mengisi salah satu acara di televisi.

“Comeback (emoji hati), “ tulis sang biduan dalam caption seperti dilansir oleh Banjarmasinpost.co.id, Senin (31/5/2021).

Warganet dibuat kegirangan dengan hadirnya lagi sang pemilik jargon Goyang Itik itu.

Banyak fans yang merindukan aksi Zaskia Gotik manggung maupun ketika menjadi juri dalam berbagai ajang pencarian bakat nyanyi.

Bahkan, rekan sesama pedangdut yakni Jenita Janet ikut terpicu reaksinya.

“Kereennn, “ komentar Jenita Janet.

Ada juga warganet yang memintanya kembali mengisi acara Liga Dangdut Indonesia atau LIDA.

“Comeback???? Ayoo ke lida teteh !!! Kangen, “ ujar warganet.

“Cikarang beraksi, “ ucap warganet lain.

Seperti yang diketahui bahwa Zaskia Gotik pernah menjadi juri baik di ajang Liga Dangdut Indonesia dan Bintang Pantura.

Nah, seperti apa kelanjutannya tunggu saja perkembangan dari Zaskia Gotik ya.

Penampilan Perdana Zaskia Gotik Disorot Sirajuddin

Zaskia Gotik istri Sirajuddin Mahmud kembali manggung setelah kurang lebih satu tahun vakum di industri musik maupun entertainment.

Sang biduan tampil perdana mengisi acara HUT ANTV ke-28 kemarin, Sabtu (20/3/2021) malam. Pesonanya saat tampil memicu reaksi Sirajuddin Mahmud Sabang, sang suami di rumah.

Zaskia Gotik melalui akun instagram pribadi pada Sabtu malam perlihatkan jati dirinya kembali menjadi seorang penyanyi dangdut ketika pentas di atas panggung yang disiarkan langsung dari studio ANTV.

Dibalut dress kuning dan sepatu heels hitam, Gotik bergaya elegan.

"Edgy look in @louis_rivanna custom made Styled by @rikkisi. Brushed by @cantikawannadewi. Hair do enikenatalia, " tulis Zaskia Gotik dilansir Banjarmasinpost.co.id, Minggu (21/3/2021).

Kemolekan paras ayu Zaskia Gotik mengguncang hati warganet hingga sederet kerabatnya pun dibuat gelisah dengan pesona sang biduan yang tubuhnya terlihat kurus meski baru sebulan program kurus.

"Langsung kuruuus y'a dalam waktu sebulan luar biasa inceees semangat sayangku, " komentar Ratu Meta.

"Agak berisi yag badanx!!!, " sebut @chaty_rolly.

"Ditonton fans beratnya (emoji tertawa), " tulis Sirajuddin Mahmud dalam insta story yang dibagikan, Sabtu (20/3/2021) malam.

Arsila dalam gendongan bibi pengasuhnya nampak fokus memperhatikan gerakan demi gerakan dan lantunan suara pedangdut kondang pemilik jargon 'Goyang Itik' itu.

Posting Foto Masa Lalunya dan Sirajuddin Mahmud, Zaskia Gotik Ungkap Soal Konflik Keluarga

Posting foto masa Lalu, Zaskia Gotik mengungkapkan soal keluarga sakinah, masalah dan konflik.

Istri Sirajuddin Mahmud juga menulis caption dengan hashtag kangen masa-masa itu.

Beberapa postingan Instagram Zaskia Gotik beberapa terakhir memang terkesan sendu.

Berawal dari foto Zaskia memeluk Arsila Bungalia Sirkiani di tempat tidur.

"Kamu segalanya nak bagi bunda, kamu Alasan bunda untuk semangat , insya ALLAH BUNDA akan menjadi ibu yang baik buat kammu yak nak.

Tumbuh lah menjadi anak yg cantik hatinya #edisimellow." demikian ditulis Zaskia Gotik.

Kemudian, Zaskia memposting foto lamanya.

Berbaju biru dan menggunakan rok putih, Zaskia Gotik tampak cantik dan anggun.

Namun, captionnya juga bernada sendu sekaligus menyemangati.

"Jgn meremehkan dirimu sendiri Jika kamu tidakk bahagia dengan hidupmu,perbaiki apa yg Salah dann teruslah melangkaah." tulisnya.

Kini, penyanyi dangdut Zaskia Gotik baru-baru ini mengungkit kisah masa lalunya dengan sang suami, Sirajuddin Mahmud Sabang.

Biduan pelantun lagu Seribu Alasan tersebut menyentil perjalanan rumah tangganya sendiri dengan sang suami.

Keluarga kecil yang selalu baik-baik saja kendati banyak cobaan dan konflik di dalamnya.

Ibu Arsila Bungalia Sirkiani mencurahkannya seperti yang terlampir dalam caption postingan video pendek Instagram berisi kenangan mesra dia dengan Sirajuddin sang pengusaha asal Balikpapan.

“Keluarga Sakinah bukan keluarga Yg tanpa masalah, tapi mereka terampil mengelola konflik menjadi buah yg penuh hikmah. #kangenmasamasaitu, “ ujar Zaskia Gotik, Sabtu (29/5/2021) seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Instagram @zaski_gotix.

Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud saling menggem tangan sama-sama. Dan berjalan seiring saling menatap mata masing-masing.

Unggahan pedangdut asal Cikarang tersebut memantik reaksi warganet termasuk beberapa artis yang jadi rekan Zaskia Gotik.

“Bahagia Selalu Neng Cantikkuuu, “ kata Fitri Carlina.

“bahagia selalu ya kaka, “ komentar Della Perez.

“Insya Allah bahagia selamanya, “ ucap Ratu Meta.

Tak sedikit netizen justru menyorot bentuk badan Zaskia Gotik sebelum menikah itu.

“Body goals ka, “ komentar netizen.

“Ootd na keren pisan teh, “ sentil netize lain.

“Keren kali badan Gotik, “ sebut netizen berikutnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Zaskia Gotik Kembali Manggung Disambut Jenita Janet, Istri Sirajuddin Mahmud Diminta Gabung LIDA,