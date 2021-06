Kodim Bener Meriah Tes Kebugaran Fisik Prajurit

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Sebanyak 120 prajurit Kodim 0119/BM mengikuti kegiatan kesegaran jasmani (Garjas) periodik I tahun 2021 yang berlangsung di Lapangan Manunggal Yonif RK 114/SM, kabupaten setempat, Rabu (2/6/2021).

Berbagai materi diterapkan dalam tes kesegaran jasmani bagi prajurit ini, diantaranya lari 12 menit, kemudian pull up, sit up, push up, lunges selama 1 menit, dan shuttle run.

Selanjutnya juga ditambah materi ketangkasan renang dasar militer dengan jarak sejauh 50 meter.

Komandan Kodim 0119/BM Letkol Inf Valyan Tatyunis, melalui Pasi Ops Kapten Inf Usep Haerudin kepada Serambinews.com mengatakan, tes kesegaran jasmani ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kebugaran fisik prajurit.

Baca juga: Polisi Bekuk Empat Perampas Hp di Taman Kota Banda Aceh, Berawal Tertangkapnya Penadah

Disebutkan, sehingga dengan mempunyai kondisi fisik yang prima, diharapkan semua prajurit mampu melaksanakan atau menjawab berbagai tantangan tugas yang dihadapinya dimanapun berada.

Lebih lanjut Pasi Ops menjelaskan, kegiatan Garjas periodik ini diselenggarakan berdasarkan perintah dari Komando atas dan merupakan program kerja TNI AD yang harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit.

“Tentunya kita harus laksanakan dengan penuh semangat, ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pengawas, serta yang lebih penting jaga faktor keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan Garjas periodik I tahun 2021 ini,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan Garjas periodik I tahun 2021, diantaranya, Kepala Staf Kodim 0119/BM, Mayor Inf M Indra, Pasi Pers Kodim 0119/BM, Kapten Inf Abdul Asis, Pasi Intel Kodim 0119/BM, Kapten Inf Arianto, para Perwira Kodim 0119/BM, dan anggota Kodim 0119/BM, serta Polkes IM 10.03 Takengon, Pelda Yogi Yanto.(*)

Baca juga: Sidak SPBU, Miris Ada Upah Pekerja Rp 600 Ribu - Rp 900 Ribu Per Bulan