Ada Fitur Baru di WhatsApp, Pengguna Bisa Percepat Pesan Suara Sampai 2 Kali, Begini Caranya

SERAMBINEWS.COM - Aplikasi perpesanan WhatsApp kini telah memiliki fitur baru pada pemutaran pesan suara (voice note).

Fitur yang baru-baru ini diumumkan tersebut memungkinkan penggunanya bisa mendengar pesan suara dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan biasa atau normal.

Pengguna bisa mempercepat pemutaran pesan suara hingga 2 kali dari kecepatan normalnya.

Adapun opsi pengaturan playback speed (kecepatan pemutaran) yang dihadirkan ada tiga pilihan kecepatan, yaitu normal (1.0x), 1.5x dan 2.0X.

“Play voice messages 1x, 1.5x or even 2x faster. Your choice. Now available on WhatsApp,” tulis WhatsApp dalam unggahannya di Twitter, Jumat (4/6/2021).

Dikutip dari xda-developers.com, fitur baru dalam pengaturan pesan suara ini agaknya memang lebih lamban diluncurkan oleh WhatsApp.

Sementara fitur semacam itu sudah lebih dulu dimiliki oleh aplikasi perpesanan lainnya, seperti pada Telegram.

Kendati demikian, ini lebih baik daripada tidak memunculkan fitur tersebut sama sekali.

Cara mempercepat pesan suara

Adapun cara untuk mempercepat pesan suara adalah dengan mengetuk tombol opsi kecepatannya, yang akan muncul pada pesan suara yang diterima di WhatsApp.