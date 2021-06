Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bale Juroeng Tanami 1.000 Mangrove

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ( World Environment Day ) dan Miladnya ke-22, LSM Bale Juroeng melakukan penanaman pohon manggrove di penanaman 1.000 mangrove di Kawasan pesisir Gampong Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur.

Salah satu pendiri dan Ketua LSM Bale Juroeng, Iskandar Haka, kepada Serambinews.com, Senin (7/6/2021), mengatakan, penanaman 1.000 batang bibit pohon mangrove difokuskan di pesisir pantai Gampong Sungai Lueng.

Menurut Iskandar, kegiatan penanaman ini untuk mengisi Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021 yang jatuh pada tanggal 5 Juni, sekaligus sebagai agenda setiap tahunnya hari bedirinya LSM Bale Juroeng yang sudah genap berusia 22 tahun.

Kemudian, pada tahun 2021 ini WED yang dilaksanakan LSM yang peduli dan fokus terhadap kelestarian lingkungan ini mengusung Thema #GENERATION REFORESTATION, Together We Can Be (Bersama-sama kita bisa menjadi).

"Ini membuktikan bahwa semakin banyak individu yang peduli melestarikan lingkungan, maka semakin berubah perilaku kita untuk menjaga lingkungan secara bijaksana dan bertanggung jawab," terang Iskandar.

Pada kesempatan itu, Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh relawan yang telah ikut bersama-sama peduli menjaga lingkungan hidup khususnya di pesisir timur pantai Aceh.

"LSM Bale Juroeng juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Aceh Timur H. Hasballah bin HM Thaib, yang selama ini telah banyak peduli terhadap lingkungan khususnya pengembangan kawasan mangrove di wilayah Aceh Timur," paparnya.

Iskandar mengakui,banyak lembaga lingkungan baik regional maupun nasional yang beroperasi di wilayah kerja LSM Bale Juroeng, namun mereka bekerja dalam mengelola lahan kehutanan dan lingkungan.

Sehingga terkesan mereka termasuk dinas terkait tidak mau bekerja sama dengan lembaga lokal. Pandangan Iskandar, langkah mereka lakukan tidak lebih adalah untuk merampok kesempatan lembaga lokal dalam berkiprah di wilayah kerja.