Toyota Raize Lengkapi Pilihan di Segmen SUV

BANDA ACEH - PT Toyota-Astra Motor (TAM) sudah meluncurkan Toyota Raize untuk melengkapi pilihan di segmen Sport Utility Vehicle (SUV), Jumat (30/4/2021). Peluncuran itu sebagai bagian dari apresiasi kepada pelanggan yang sudah 50 tahun mendukung keberadaan Toyota di Indonesia dan sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap kendaraan SUV yang terus meningkat.

Operation Manager PT Dunia Barusa Banda Aceh, Afriady Muhammad, Minggu (6/6/2021) menyampaikan, mobil tersebut dapat diperoleh pelanggan di semua dealer Dunia Barusa yang ada di Aceh, yaitu Banda Aceh, Meulaboh, dan Lhokseumawe.

Diungkapkan, di Aceh harga Toyota Raize 1.0T G M/T One Tone Rp 230.500.000/unit, Raize 1.0T G M/T Two Tone Rp 232.900.000/unit, Raize 1.0T G CVT One Tone Rp 243.700.000/unit, Raize 1.0T G CVT Two Tone Rp 246.100.000/unit.

Sementara Raize 1.0T GR Sport CVT One Tone Rp 255.200.000/unit, Raize 1.0T GR Sport CVT Two Tone Rp 257.500.000/unit, Raize 1.0T GR Sport CVT TSS One Tone Rp 274.300.000/unit, dan Raize 1.0T GR Sport CVT TSS Two Tone Rp 276.700.000/unit.

Disamping itu, dalam keterangan tertulis yang diterima Serambinews.com dari pihak Toyota disampaikan untuk pelanggan Toyota Raize hadir dalam 6 varian yaitu 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS, 1.0 Turbo GR Sport CVT, 1.0 Turbo G CVT, 1.0 Turbo G M/T, serta varian 1.2 G CVT dan 1.2 G M/T, di mana masing-masing memiliki daya tarik sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga beragam.

Bagi pelanggan yang ingin tampilan SUV lebih sporty maka dapat memilih varian GR Sport yang terdapat di 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS dan 1.0 Turbo GR Sport CVT. Untuk tipe 1.0T mulai tersedia dan dapat dipesan sejak 30 April 2021, sementara untuk tipe 1.2 akan hadir di semester ke dua tahun ini.

Eksterior dan interior Toyota Raize didesain untuk menghidupkan perjalanan penggunanya dalam konsep kombinasi “Bold and Active” pada tampilan luar dan “Comfort and Utility” pada bagian dalam.

Konsep ini melahirkan aura bergaya dan berani pada penampilan Toyota Raize dan membangun citra muda dan aktif pada pemiliknya. Toyota Raize mempunyai dimensi kompak dengan panjang 4.030 mm, lebar 1.710 mm, dan tinggi 1.635 mm.

Meski begitu, Raize tetap terlihat proporsional berkat wheelbase mencapai 2.525 mm dan ground clearance setinggi 200 mm. Kesan sebuah SUV yang gagah, sporty, dan atraktif tampak dari aplikasi bumper trapezoidal tebal dan kokoh disertai sudut yang menyiku tajam dan agresif di depan. Illuminating headlamp, daytime running light (DRL), dan Sequential Turn Lamp, semua menggunakan LED, dan velg besar 17 inch pada tipe 1.0T.

Sementara itu, interiornya lapang dan juga dilengkapi fitur dengan teknologi terdepan seperti terpasang MID 7 inch TFT dengan display interaktif dan modern dan dapat diganti-ganti dalam 4 opsi tampilan yaitu Advanced, Exciting, Simple, dan Analog.

Selain itu terdapat juga advanced features lainnya seperti Steering Switch, Interior Illumination, serta Interactive 9 Inch Head Unit dengan floating design dan terkoneksi dengan smart device T-Link dan mempunyai fitur Personal Reminder, bahkan dapat dimanfaatkan sebagai pengingat aturan pelat nomor ganjil-genap dengan memasukkan data mobil ke dalam sistemnya.

Toyota Raize dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lengkap seperti 6 Airbags, Pedal Misoperation Control, dan TSS + BSM RCTA. Semua fitur keselamatan ini terdapat pada varian 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS. TSS adalah Toyota Safety Sense yang merupakan fitur keselamatan yang biasanya terdapat pada model di segmen high--premium segmen.

Selain itu, seluruh tipe Toyota Raize sudah dilengkapi fitur keamanan berupa rem dengan Antilock Braking System (ABS), Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), Seatbelt Warning, Rear Parking Sensor, Rear Parking Camera, serta Alarm + Immobilizer.(una)