Migrasi Rekening ke BSI Gratis

Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional I Aceh sudah mulai melakukan roll out (penyatuan sistem), sejak Sabtu (5/6/2021).

BANDA ACEH - Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional I Aceh sudah mulai melakukan roll out (penyatuan sistem) sejak Sabtu (5/6/2021). Roll out tersebut mencakup migrasi rekening nasabah Ex Legacy BNI Syariah- BRI Syariah menjadi core banking system BSI yang sama dengan sistemnya Mandiri Syariah.

“Kita migrasikan secara bertahap dan hingga hari ini (Senin-red) sudah 67 persen dan terus berlanjut. Dalam proses migrasi ini kita hanya memindahkan dari eks BRI Syariah dan BNI Syariah ke BSI, dipindahkan sistemnya. Dan proses migrasi ini gratis. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir dengan terpotongnya saldo, enggak ada (terpotong),” kata Wakil Direktur Utama 1 BSI, Ngatari, menjawab wartawan di War Room Kantor Cabang BSI Banda Aceh, Senin (7/6/2021).

Dikatakan, dalam proses ini kemudian berlanjut memindahkan pembiayaan yang dilakukan secara bertahap. Seperti memindahkan gaji yang harus berkoordinasi dengan KPPN, Satker, Taspen, dan lainnya.

“Jadi kita pastikan gajinya sudah pindah ke rekening baru. Setelah data termigrasikan semua ke BSI, berarti kita anggap selesai. Kita butuh waktu antara satu hingga dua bulan, maksimal dua bulan dalam proses migrasi ini,” sebutnya.

Hal itu, kata Ngatari, karena pada 1 November 2021 pihaknya menargetkan sudah satu sistem secara nasional. “Ini baru Juni, jadi Juni, Juli 2021 selesai mendahului yang lain, nanti Aceh selesai duluan,” kata Ngatari yang menyebutkan jumlah nasabah di Aceh yang dimigrasikan sebanyak 1,1 juta nasabah, saldo Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp 9,436 triliun, dan 160 outlet BRI Syariah dan BNI Syariah di Aceh. Angka itu belum termasuk cabang BSM, total secara keseluruhan 221 outlet termasuk BSM. “Sejauh ini proses roll out tidak ada kendala. Insya Allah sampai selesai,” ujarnya.

Sementara Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri mengatakan proses roll out ini menjawab salah satu permasalahan yang dirasakan masyarakat selama ini. “Kemarin masyarakat mengeluh tarik transfer, susah menarik, ATM uang kosong, dan sistem ngadat. Ini salah satu solusi dari itu semua,” sebutnya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan, Iskandar Syukri, menyampaikan harapan Pemerintah Aceh dengan berlakunya keuangan syariah melalui BSI, terutama sekali kualitas pelayanan terhadap nasabah harus ditingkatkan. “Kemudian produk BSI juga sesuai dengan namanya syariah, bisa dimanfaatkan secara adil dan merata seluruh masyarakat Aceh untuk meningkatkan perekonomian secara syariah sesuai qanun LKS,” sebutnya.

Hadir dalam kesempatan itu, CEO Regional BSI Aceh, Nana Hendriana, serta Kepala Perwakilan BI Aceh, Achris Sarwani.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin, menyampaikan agar BSI memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh terkait proses migrasi ini. Pelayanan publik tersebut mulai dari masalah parkir, pengambilan nomor antri, ruang tunggu di luar, ruang tunggu di dalam, pelayanan migrasi, cetak buku, cetak ATM, pelayanan mobil banking, dan lain-lain.

“Saya selaku Perwakilan Lembaga Negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik, mengharapkan agar paling lama pada tanggal 1 Juli 2021 nanti, pelayanan ATM BSI sudah berfungsi optimal, sehingga tak ada lagi komplain dari para nasabah,” sebutnya.

Pihaknya juga memberi apresiasi kepada Pimpinan BSI Pusat yang mengerahkan 300-an karyawannya untuk membantu mempercepat proses migrasi di seluruh Aceh.

“Dan juga minta tolong dipastikan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir bahwa migrasi ke BSI gratis atau tanpa biaya,” kata Taqwaddin kepada pihak BSI.(una)