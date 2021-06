Survei Baru Mengungkapkan, Warga Turki Khawatirkan Demokrasi di Negaranya, Buruk dan Berbahaya

SERAMBINEWS.COM, ANKARA - Sebuah survei baru diluncurkan di Turki pada Senin (7/6/2021) untuk melihat sikap warga atas pelaksanaan demokrasi.

Ditemukan, warga Turki sangat prihatin dengan keadaan demokrasi mereka.

Dimana 63 persen responden mengatakan mereka pikir itu buruk.

Bahkan, 39 persen mengatakan itu dalam bahaya.

Dilansir ArabNews, Selasa (8/6/2021), temuan ini merupakan bagian dari lembaga survei Transatlantic Trends 2021, oleh German Marshall Fund of the US (GMF) dan disponsori oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) di Turki.

Dengan hasil yang mengungkapkan pendapat orang Turki tentang tantangan keamanan, kerja sama transatlantik, dan politik dalam negeri.

Itu terjadi menjelang pertemuan penting antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Joe Biden pada 14 Juni 2021 selama KTT NATO di Brussels.

Pemerintahan Biden, yang mewarisi hubungan bilateral yang tidak stabil, diperkirakan sebagian besar akan fokus pada catatan demokrasi Turki.

Menurut survei tersebut, orang Turki menganggap tantangan keamanan terpenting yang dihadapi negara mereka adalah pandemi, terorisme, dan migrasi.

Sepertiga responden menginginkan penurunan keterlibatan militer Turki di Timur Tengah.