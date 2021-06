VIDEO - Spesies Penyu Langka yang Terancam Punah, Bertelur di Pantai Turki

SERAMBINEWS.COM, ADANA - Penyu tempayan (Caretta Caretta) yang terancam punah dan penyu hijau mulai bertelur di pantai selatan Turki yang merupakan salah satu spot bersarangnya.

Tim konservasi satwa liar membuat persiapan untuk musim bertelur di Kawasan Pengembangan Satwa Liar Akyatan di distrik Karatas Adana, dan di pantai Hatay dan Mersin.

Tim tersebut melakukan pemantauan dan perlindungan saat penyu bertelur di pantai sepanjang 22 kilometer itu.

Sejak tahun 2006, tim telah melepas lebih dari 220 ribu bayi penyu dari 6.000 sarang ke laut di bagian 22 km tersebut saja.

Merawat induk penyu yang terluka di pusat rehabilitasi untuk mencatat, merawat, memasang perangkat GPS kepada hewan sebelum melepaskannya ke alam untuk memantau area pergerakannya di laut, kebiasaan makan dan tempat berkembang biak mereka.

Turki menjadi tempat bertelur penyu terbanyak di dunia.

Jenis tempayan dan penyu hijau diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah oleh International Union for the Conservation of Nature.

Penyu Caretta memiliki berat antara 300 - 400 pon dan memakan hewan laut. Penyu dewasa bertelur sekitar 100 butir di setiap sarang yang digali pada musim kawin yaitu Mei hingga Oktober.

Penyu terancam punah karena predator dan perusakan habitat aslinya; namun, otoritas dan sukarelawan Turki menjaga dan memantau demi kelangsungan hidup spesies itu.(Anadolu Agency)

