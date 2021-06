Ini Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Tradisional Aceh Singkil

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, rilis harga kebutuhan pokok masyarakat. Harga tersebut dirilis dalam aplikasi Aceh Singkil Dalam Aplikasi Data (Asida).

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, rilis harga kebutuhan pokok masyarakat.

Harga tersebut dirilis dalam aplikasi Aceh Singkil Dalam Aplikasi Data (Asida).

Berdasarkan update data, Kamis (10/6/2021) harga beras medium ukuran 15 kilo gram per zak Rp 160 ribu, cabai merah Rp 15 ribu per kilo, bawang merah Rp 30 ribu per kilo, dan bawang putih Rp 25 ribu per kilo.

Minyak goreng curah Rp 13 ribu per liter, gula pasir Rp 13 ribu per kilo, dan gula merah 25 ribu per kilo.

Selain kebutuhan pokok, juga dirilis harga sayur mayur.

Kol Rp 3 ribu per kilo, tomat Rp 10 ribu per kilo, dan kentang Rp 12 ribu per kilo.

Lalu wortel Rp 6 ribu per kilo, buncis Rp 6 ribu per kilo, timun Rp 5 ribu per kilo, kelapa Rp 5 ribu per kilo.

Selanjutnya yang dirilis harga telur Rp 42 ribu per papan, daging ayam boiler Rp 60 ribu per kilo, ikan tongkol Rp 25 ribu per kilo.

Dalam aplikasi Asida pun dirilis harga tandan buah segar kelapa sawit di pabrik yang merupakan komoditi andalan Aceh Singkil.

Antaralain di pabrik PT Lembah Bhakti Rp 1.900 per kilo, Nafasindo Rp 1.900, Ensem Lestari Rp 1.830, dan Runding Putra Persada Rp 1.910 per kilo.

Sementara di tingkat petani, harganya dikisaran Rp 1.600 per kilo.

Selisih harga tersebut, terjadi lantaran dipotong ongkos serta keuntungan pengepul. (*)

