Setahun Tertunda, Euro 2020 Dimulai

* Musisi Top Dunia Meriahkan Acara Pembukaan

ROMA - Setelah setahun tertunda akibat pandemi Covid-19, Piala Eropa 2020 (Euro 2020) resmi dimulai. Sedianya event tersebut berlangsung pada 12 Juni-12 Juli tahun lalu, namun digeser menjadi 11 Juni-11 Juli 2021. Sebanyak 51 pertandingan akan dimainkan dalam rentang waktu 31 hari, dengan 24 negara bersaing untuk memperebutkan juara.

Upacara pembukaan (opening ceremony) kejuaraan sepak bola antarnegara di ‘Benua Biru’ tersebut akan digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia, pada Sabtu (12/6/2021) mulai pukul 01.00 dini hari WIB. Setelah itu akan dilangsungkan partai pembuka di grup A yang mempertemukan Turki versus Italia.

Sama seperti gelaran Piala Eropa sebelumnya, pembukaan Euro edisi ke-16 kali ini akan dimeriahkan oleh penampilan sejumlah musisi top dunia, seperti Disc Jockey (DJ) asal Belanda, Martin Garrix. Ia akan berkolaborasi dengan grup musik U2 asal Irlandia yakni Bono dan The Edge untuk membawakan lagu resmi Euro 2020 yang berjudul ‘We Are The People.’ DJ Martin Garrix merupakan pencipta lagu tersebut, sedangkan liriknya ditulis oleh vokalis Bono.

UEFA menyampaikan, pada Opening Ceremony Euro 2020, pihaknya akan akan menggunakan teknologi mutakhir untuk mendukung pertunjukan virtual Martin Garrix, Bono, dan The Edge, untuk menampilkan lagu resmi kompetisi tersebut. Lagu itu akan dinyanyikan beberapa saat sebelum laga Italia vs Turki dimulai.

Euro 2020 juga untuk merayakan ulang tahun ke-60 tahun kompetisi antarnegara Eropa tersebut. Karenanya, untuk pertama kali dalam sejarah, kejuaraan empat tahunan itu akan berlangsung di 11 kota di 11 negara. Kota-kota tersebut adalah Roma (Italia), Amsterdam (Amsterdam), Baku (Azerbaijan), Bucharest (Rumania), Budapest (Hongaria), Copenhagen (Denmark), Glasgow (Skotlandia), Muenchen (Jerman), Saint Petersburg (Rusia), Sevilla (Spanyol), dan Kota London (Inggris).

Adapun 24 negara peserta di babak penyisihan akan dibagi dalam grup dimana masing-masing grup diisi oleh empat tim. Seperti dilansir dari laman resmi UEFA, Grup A diisi oleh Italia, Turki, Wales, dan Swiss. Grup B meliputi Belgia, Denmark, Finlandia, dan Rusia. Di Grup C akan saling bertarung Austria, Belanda, Makedonia Utara,dan Ukraina. Grup D bercokol Ceko, Inggris, Kroasia, dan Skotlandia. Sementara di Grup E akan saling berhadapan Polandia, Slovakia, Spanyol, Swedia. Sedangkan Grup F diisi oleh Hongaria, Jerman, Prancis, dan juara bertahan Portugal.

Peringkat juara dan runner-up masing-masing grup ditambah empat tim peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 16 besar (knock out). Mulai dari babak 16 besar sampai final akan menggunakan sistem gugur. Babak semifinal dan final akan berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris.

Hadiah untuk pemenang Jumlah hadiah yang akan diterima juara Euro 2020 akan mengalami peningkatan signifikan dibanding kompetisi serupa sebelumnya. Pada kompetisi kali ini,tim yang tampil sebagai juara akan menerima hadiah senilai 34 juta euro atau sekitar Rp 595 miliar.

Selain itu, 24 kontestan akan langsung menerima masing-masing 9,25 juta euro (Rp161,8 miliar) sebagai bonus partisipasi di babak penyisihan grup. Jumlah tersebut meningkat dibanding dengan dari bonus awal di Piala Eropa 2016 yakni senilai 8 juta euro. (tribunnews.com)