Harga Telur di Aceh Singkil Turun

SINGKIL - Harga telur ayam broiler di Kabupaten Aceh Singkil turun Rp 500 per butir. Jika sebelumnya Rp 2.000 per butir, kini menjadi Rp 1.500. Begitu juga jika dibeli per papan. Pedagang eceran menjualnya Rp 45 ribu per papan dengan isi 30 butir. Namun uniknya jika membeli Rp 5 ribu, pedagang akan memberinya 3 butir. Penjual tidak memberikan kembalian Rp 500. Sehingga ibu rumah tangga sebaiknya membeli per butir atau per papan agar tidak rugi Rp 500.

"Telur kalau beli per papan Rp 45 ribu, sehingga per butir Rp 1.500. Kalau beli Rp 5 ribu, biasanya dikasih tiga butir," kata Wati, ibu rumah tangga, Minggu (13/6/2021). Jual beli telur di Aceh Singkil tidak dilakukan dengan satuan kilogram, melainkan dengan satuan papan yang berisi 30 butir telur.

Bahan kebutuhan pokok juga ada yang dijual tidak dengan satuan kilogram, seperti beras dan minyak goreng curah dijual dengan satuan liter. Khusus beras menggunakan satuan liter jika jual beli secara eceran. Sementara jika membeli per zak biasanya dihitung dengan satuan kilogram.(de)