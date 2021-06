Sempat Dikabarkan ke PSM, Mantan Kekasih Nikita Willy Ini Akhirnya Pilih Arema FC

SERAMBINEWS.COM - Sempat dikabarkan ke PSM, mantan pemain Borneo FC Diego Michiels memilih berseragam Arema FC.

Hal tersebut diketahui dari unggahan resmi Arema FC melalui Instagram, @aremafcofficial, Senin (14/6/2021).

Unggahan itu memperlihatkan foto Diego Michiels dengan tulisan ‘Welcome to Arema FC’.

Diego Michiels juga mengunggah ulang postingan tersebut di Instagramnya, @diegomichiels24.

“Next chapter @aremafcofficial,” tulis pemain berumur 30 tahun ini.

Unggahannya itu pun banjir ucapan selamat dari rekan-rekannya.

“Top Sam Diego,” tulis @arthurirawan.

“Congrets. See you next week,” tulis @kuipersnick.

Sebelumnya, mantan kekasih Nikita Willy ini sempat dirumorkan tertarik bergabung ke PSM pada musim ini.

Mengingat usai Piala Menpora, ia dinyatakan mundur dari Borneo FC.

"Betul, Diego mundur dari Borneo FC. Dia mundur karena tidak mengikuti program tim," kata Presiden Borneo FC, Nabil Husein, beberapa waktu yang lalu dikutip dari ligaindonesiabaru.com.

Sementara itu mantan rekan setimnya di Borneo FC, Abdul Rachman, juga memberikan kode jika pemain naturalisasi asal Belanda itu bakal berlabuh ke PSM.

Dalam salah satu unggahan di akun instagramnya sempat dikomentari Diego Michiels.

Ia pun membalas dan memberikan isyarat jika Diego dalam waktu dekat akan segera tergabung.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul "Sempat Dirumorkan ke PSM, Diego Michiels Pilih Arema FC"