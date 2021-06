Markis Kido Disebut Meninggal karena Serangan Jantung, Kenali 5 Makanan Ini Menjadi Penyebabnya

SERAMBINEWS.COM - Markis Kido, legenda bulu tangkis Indonesia meninggal dunia pada Senin (14/6/2021) malam.

Meninggalnya mantan atlet pemenang Kejuaraan Dunia tahun 2007 ini diduga karena mengalami serangan jantung ketika sedang bermain di GOR Petrolin, Tangerang.

Kala itu, Markis Kido sedang bermain bersama rekan-rekannya yang lain termasuk legenda ganda putra Indonesa, Candra Wijaya.

Menurut Candra Wijaya, Markis Kido terjatuh di lapangan sekitar pukul 18.30 WIB.

Melihat kejadian itu, Candra Wijaya dan rekan-rekannya kemudian langsung memberikan pertolongan pertama untuk Markis Kido.

"Kami memang rutin bermain ataupun bertemu Markis Kido setiap Senin. Saat pertama kali bertemu tadi, tidak ada yang berbeda dari Markis Kido," kata Candra Wijaya kepada rekan-rekan media seperti dikutip Serambinews.com dari Kompas.com.

Akun resmi Badminton World Federation (BWF) di Twitter @bwfmedia juga mengabarkan, Markis Kido meninggal karena serangan jantung.

"Sad news coming in: Markis Kido, former Olympic gold medallist and world champion, passed away today due to a heart attack. He will be missed," tulisnya.

Mengenal Serangan Jantung

Serangan jantung disebabkan ketika aliran darah kaya oksigen ke jantung berhenti karena penyumbatan.