VIDEO Viral Penonton Bioskop Kesurupan Saat Menonton Film The Conjuring 3, Terdengar Suara Teriakkan

SERAMBINEWS.COM – Media sosial tengah dihebohkan dengan video yang menunjukkan seorang penonton bisokop mengalami kesurupan.

Dalam video tersebut juga terdengar suara orang berteriak dan bunyi hentakan.

Diduga, penonton wanita tersebut mengalami kersurupan saat menonton film bioskop The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It.

The Conjuring 3 telah resmi di putar di bioskop-bisokop Indonesia sejak Jumat, 4 Juni 2021 lalu.

Video seorang penonton mengalami kerusupan itu diunggah oleh pengguna TikTok @witeewitee pada Senin (14/6/2021).

The Cojuring 3 ini mengisahkan tentang teror, pembunuhan, dan kejahatan tak dikenal yang mengejutkan.

Saat film The Cojuring 3 sedang berlangsung, terjadi sebuah insiden mengejutkan dan membuat panik penonton bioskop.

Kepanikan itu bertambah ketika suara teriakkan penonton yang tak biasa.

Insiden tersebut membuat pengelola bisokop menghentikan pemutaran film The Cojuring 3 sejenak.

Pengguna TikTok @witeewitee pun mengambil kamera ponselnya dan merekam insiden mengejutkan tersebut. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)

Video Editor: Thesi Suryadi