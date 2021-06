Cerita BCL saat Terpapar Covid, Kini Dinyatakan Negatif Usai Isolasi Mandiri 11 Hari

Setelah menjalani 11 hari isolasi mandiri, Istri mendiang Ashraf Sinclair akhirnya dinyatakan sembuh walaupun sebelumnya masih memiliki gejala batuk.

SERAMBINEWS.COM - Bunga Citra Lestrasi atu BCL memiliki cerita unik saat ia harus diisolasi.

BCL dinyatakan positif covid saat itu hingga ia tidak bisa mengurus anak sematawayangnya.

Noah terpaksa diurus orang lain.

Namun kini penyanyi sekaligus aktris Bunga Citra Lestari telah dinyatakan negative covid-19.

Setelah menjalani 11 hari isolasi mandiri, Istri mendiang Ashraf Sinclair akhirnya dinyatakan sembuh walaupun sebelumnya masih memiliki gejala batuk.

"Isolation Day 11, hasil PCR: NEGATIVE," tulis BCL dalam Instagram cerita miliknya, Kamis (24/6/2021).

Namun pemeran Ainun dalam Film Habibie dan Ainun itu akan melakukan tes PCR lagi untuk memastikan apakah ia sudah benar-benar dinyatakan sembuh atau belum.

"Will do another PCR Test mungkin besok atau lusa," lanjut BCL.

Tak hanya itu ibu satu anak itu juga tetap mengikuti protokol kesehatan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai mana kebijakan yang telah di tentukan.