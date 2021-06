Kadisdikbud Aceh Besar, Mendapat Penghargaan The Best Indonesia Leadership & Professional 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Dr Silahuddin MAg (kanan) menerima piagam dan plakat dari Majalah Penghargaan Indonesia bekerja sama dengan media penghargaanindonesia.com di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (25/6/2021) malam. Penghargaan itu diserahkan Wakil Ketua Panitia, Kevin Julian Putra Gumulya atas prestasi Dr Silahuddin sebagai "The Best Indonesia Leadership & Professional (ILPA) 2021" dari Aceh.

for Serambinews.com

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Aceh Besar, Dr Silahuddin MAg, mendapat Penghargaan Spesial Terbaik dan Terpercaya di Era New Normal untuk Kategori "The Best Indonesia Leadership & Professional (ILPA) 2021" dari Majalah Penghargaan Indonesia bekerja sama dengan media strategis penghargaanindonesia.com.

Anugerah tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua Panitia Penyelenggara, Kevin Julian Putra Gumulya di

Shangri-La Hotel Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (25/6/2021) malam.

Penghargaan (award) tersebut juga diberikan kepada sejumlah profesional lainnya dari berbagai kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia, tapi dari Aceh hanya Dr Silahuddin MAg yang menerimanya.

Piagam penghargaan ILPA itu ditandatangani oleh Ketua Panitia Penyelenggara Penganugerahan ILPA 2021, Sofia Fatamorgana dan Ketua Pusat Prestasi Indonesia, Rajasa Saputro.

Melalui surat resminya awal Juni lalu, Majalah Penghargaan Indonesia bekerja sama dengan Pusat Prestasi Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, menyurati Dr Silahuddin.

Dalam surat tersebut dikabarkan bahwa Kepala Disdikbud Aceh Besar itu terpilih untuk menerima ILPA 2021 yang merupakan penghargaan elegan, berkredibilitas tinggi, dan paling bergengsi bagi para tokoh yang terdiri atas profesional, birokrat, eksekutif, pengusaha, maupun pendidik.

Dalam surat itu disebutkan bahwa penghargaan ini merupakan bukti kepercayaan berbagai pihak yang dapat digunakan dalam berekspansi dan meningkatkan keberhasilan diri dan lembaga.

Penghargaan ini juga diklaim pihak penyelenggara merupakan sebuah apresiasi dan bukti keandalan dan pengakuan yang mengukuhkan bagi Dr Silahuddin MAg sebagai salah satu birokrat terbaik di tanah air.

Menurut Sofia Fatamorgana, ada empat dimensi dasar penilaian pribadi dalam pemberian penghargaan ini.