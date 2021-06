Kabar Terkini Millen Cyrus Ponakan Ashanty, Disebut Sudah Prewedding, Benarkah?

Lama menghilang dari dunia entertainment, Millen Cyrus ponakan Ashanty akhirnya muncul dengan Kabar Gembira.

SERAMBINEWS.COM - Masih ingat keponakan Ashanty bernama Millen Cyrus.

Millen Cyrus juga notabenenya seorang artis.

Dunia entertainment digeluti sang Tante juga diikutinya.

Namun Millen Cyrus sempat tersandung kasus narkoba hingga ia berurusan dengan hukum.

Beredar info jika dirinya sudah melaksanakan prosesi prewedding. Cek Fotonya seperti pengantin Jawa.

Lewat caption unggahannya Instagramnya, paman Aurel Hermansyah itu mengabarkan bahwa dirinya sedang melakukan sesi pemotretan untuk prewedding.

Caption foto yang tertulis di akun @millencyrus berbunyi: “Pre wedding thanks for all support.”

Foto yang digunakan Millen Cyrus dalam memberikan kabar bahagia tersebut juga bukan sembarang Foto.