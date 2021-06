WaliKota Sabang Terima Penghargaan Best Figure Excellence 2021

Wali Kota Sabang Nazaruddin S.I.Kom menerima penghargaan sebagai Best Figure Excellence 2021, pada ajang The Figure Excellence Awards 2021 atau Figur Pembawa Perubahan yang diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Faisal ST M.TP bertempat di Harris Hotel & Residences Sunset Road Bali, Jumat Malam (25/6/2021)

WALI Kota Sabang Nazaruddin S.I.Kom menerima penghargaan sebagai Best Figure Excellence 2021, pada ajang The Figure Excellence Awards 2021 atau Figur Pembawa Perubahan yang diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Faisal ST M.TP bertempat di Harris Hotel & Residences Sunset Road Bali, Jumat Malam (25/6/2021).

Penghargaan sebagai Best Figure Excellence 2021, pada ajang The Figure Excellence Awards 2021 diselenggarakan oleh Seven Media Asia dan didukung Asia Global Council dan turut dihadiri oleh para leaders terbaik yang mendapatkan penghargaan setelah melalui penilaian yang komprehensif.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Ady Akmal Shiddiq S.IP mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi bagi Wali Kota Sabang sebagai sosok pemimpin daerah yang visioner dengan berbagai program inovasi dalam membangun daerah dan pendekatan kepada masyarakat.

“Syukur Alhamdulilah bapak Wali Kota Sabang mendapatkan penghargaan ini. Terpilihnya Bapak Wali Kota berdasarkan kiprah dan dedikasi beliau dalam mengembangkan potensi wisata di Kota Sabang dan juga sebagai tokoh masyarakat yang visioner” kata kabag Prokopim Setda Kota Sabang.

Ady Akmal menjelaskan, Wali Kota Sabang dinilai berdasarkan survei, jejak digital dan wawancara langsung dengan masyarakat Kota Sabang. Sehingga atas rekomendasi tersebut Wali Kota Sabang berhasil mendapatkan penghargaan ini.

Lebih lanjut dikatakan, Wali Kota Sabang selama ini telah berhasil melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program-program sosial, ini merupakan salah satu acuan dan dasar penilaian seperti. Salah satunya yakni program Geunaseh yang yang merupakan program peningkatkan gizi dan kesehatan anak bagi anak-anak di Kota Sabang agar terhindar dari stunting.

Ady Akmal juga menambahkan, penghargaan ini diberikan kepada para figur-figur terbaik yang meliputi kepala daerah (pemerintahan), perusahaan (swasta), Badan Usaha Milikh Daerah, Badan Usaha Milik Negara, pemimpin perempuan, legislatif, pendidikan, dan dari kalangan profesonal terbaik di Indonesia. (Hks)