AXIS Luncurkan Paket 'Suka Suka', Pelanggan Bisa Pilih Kuota dan Massa Aktif

BANDA ACEH - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus melahirkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Produk terbaru adalah 'Paket Suka Suka' yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pelanggan AXIS untuk memilih kuota layanan data sesuai kebutuhan masing-masing. Paket ini sudah bisa diperoleh mulai 14 Juni 2021.

(Act) Chief Marketing Officer XL Axiata, Alfons Eric Bosch Sansa, Senin (28/6/2021) mengatakan, AXIS sebagai brand anak muda memiliki spirit untuk 'liberate youth to be whatever'. Anak muda atau generasi Z adalah generasi yang identik dengan kebebasan. Dengan bebas, mereka bisa menjadi lebih kreatif dan produktif dalam berkarya.

Alfons menambahkan, Paket Suka Suka ini merupakan inovasi terbaru dari AXIS yang memungkinkan pelanggan untuk memilih sendiri kuota yang akan dibelinya. Tidak hanya memilih kuota, pelanggan bahkan juga bisa memilih masa aktif, kuota utama, dan kuota pelengkap sesuai yang mereka mau.

"Jadi tidak lagi ada batasan dan pengaturan paket seperti dulu. Mereka cukup membayar sesuai yang mereka pilih. Kami berharap, Paket Suka-Suka ini akan bisa juga meningkatkan ketertarikan segmen anak muda untuk menggunakan kartu AXIS," sebutnya.

Tersedia beragam pilihan kuota utamanya, mulai dari 1GB hingga 12GB. Selain itu, terdapat kuota pelengkap yaitu, kuota Sosmed, Chat, Video, Game, Conference, Malam, Komik. Serta aplikasi yang bisa dipilih oleh pelanggan sebagai kuota pelengkap, yaitu Whatsapp, Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube, Viu, Netflix, Freefire, Mobile Legends, Zoom, Webtoon, dan akan bertambah ke depannya. Setiap pelanggan dapat memilih hingga maksimal tiga kuota pelengkap single app.

Paket Suka-Suka ini bisa ditemukan pada aplikasi AXISnet. Pelanggan yang belum memiliki aplikasinya, perlu mengunduh lebih dulu di Play Store (Google) atau AppStore.(una)