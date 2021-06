Cerita Putri Delina Anak Sule, 2 Kali Jadi Korban Ghosting, Membuatnya Baper

“Pernah, berarti itu masuk ghosting ya, by the way aku sudah dua kali, sumpah kayak nyebelin,” kata Putri Delina



SERAMBINEWS.COM - Putri Delina merupakan putri kandung Sule hasil pernikahannya dengan mendiang Lina.

Putri Delina kini sukses menjadi youtuber selain itu juga menjadi penyanyi.

Ternyata ia memiliki pengalaman kisah sedih terkait hubungan asmara.

YouTuber Putri Delina, anak komedian Sule, mengaku dua kali menjadi korban ghosting.

Makanya, ia tahu betul rasanya jadi korban ghosting. Menurut dia melelahkan dan menyebalkan.

“Pernah, berarti itu masuk ghosting ya, by the way aku sudah dua kali, sumpah kayak nyebelin,” kata Putri Delina dengan wajah kesal dikutip Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

“Gue sudah sayang kan, tiba-tiba pergi lagi, terus tiba-tiba datang, kan capek,” lanjutnya.

Putri kemudian menceritakan tentang salah satu laki-laki yang pernah membuatnya berharap lebih soal hubungan cinta.

“Cuma yang terparah yang pertama kali ngerasain itu ada di menahan rasa sakit. Jadi yang ini tuh guys parahnya, jadi kita ini tuh dekat, namanya kagum ya kan, ya sudah sih kenapa enggak,” tutur Putri Delina.

“Eh kayak welcome gitu, tiba-tiba kita dekat. Kita tuh enggak pernah chatingan teleponan. Tapi misalnya kalau ketemu, lebih sering diajak keluarga, yuk kita makan, kata mama suruh ke sini. Belum (pacaran),” tambah Putri.