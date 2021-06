Spoiler One Piece 1018: Tama Diincar, Masa Lalu Who's Who & Kemarahannya Pada Luffy Soal Buah Iblis.

SERAMBINEWS.COM - Berikut adalah spoiler One Piece 1018 yang dijadwalkan tayang pada Minggu (4/7/2021).

Manga One Piece 1018 yang akan tayang pada akhir pekan ini tampaknya akan kembali berfokus pada pertarungan Jinbe dan Who's Who.

Pasalnya, bab baru One Piece chapter 1018 ini mengusung judul 'Jinbe vs Who's Who'.

Di bagian ini pembaca akan mengetahui bagaimana masa lalu Who's Who dan alasan mengapa dia kabur dari penjara 12 tahun lalu.

Disamping itu, One Piece 1018 juga bakal menampilkan plot cerita pertarungan dari karakter lainnya.

Seperti tama yang menjadi incaran bawahan Kaido dan percakapan CP0.

Penasaran bagaimana ceritanya?

Simak dalam spoiler One Piece 1018 berikut.

Baca juga: Spoiler One Piece 1017: Misteri Buah Iblis Mantan CP9 Whos Who Terbongkar saat Duel dengan Jinbe

Spoiler One Piece 1018

Menurut bocoran spoiler yang dibagikan oleh salah satu pengguna Reddit u/gyrocepp95, One Piece 1018 yang tayang pada akhir pekan ini berjudul Jinbe vs Who's Who.