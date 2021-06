Tanam 4.500 Pohon Endemik di 55 Titik se-Indonesia, FIFGROUP Hijaukan Bumi dan Pecahkan Rekor MURI

For Serambinews.com

Pelaksanaan kick off penanaman tanam pohon yang dilakukan PT Federal International Finance (FIFGROUP) oleh Human Capital (HC), General Support (GS), & Corporate Communication Director FIFGROUP Esther Sri Harjati, Astra Financial & FIFGROUP Advisor R. Sutjahja Nugroho, dan Chief of Corporate Communication & Corporate Social Responsibility (CSR) FIFGROUP Yulian Warman berlokasi di Menara FIF, Jakarta pada Senin 28 Juni 2021.