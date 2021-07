Harga Cabai di Pasar Al Mahirah Lamdingin Murah, Ini Sebabnya, Ayo Berbelanja di Pasar Terpadu Ini

Demikian informasi harga cabai di Pasar Al Mahirah, Banda Aceh, sesuai hasil pantauan, Kamis (1/7/2021).

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Harga cabai di Pasar Al Mahirah, Lamdingin, Banda Aceh, relatif murah.

Harga cabai merah Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per kilogram, cabai hijau lebih murah lagi, yaitu Rp 19 ribu hingga Rp 20 ribu per kilogram, dan cabai rawit Rp 30.000 hingga Rp 35 ribu per kilogram.

Demikian informasi harga cabai di Pasar Al Mahirah, Banda Aceh, sesuai hasil pantauan Serambinews.com, Kamis (1/7/2021).

Iwan, pedagang cabai di Pasar Al Mahirah Lamdingin yang ditanyai Serambinews.com menjelaskan alasan mereka bisa menjual lebih murah.

Pertama, pasokannya banyak, sedangkan daya beli masyarakat dalam dua pekan terakhir ini masih tetap rendah.

Kedua, jumlah pedagang sayur, termasuk cabai di Pasar Al Mahirah Lamdingin banyak, setelah penyatuan dari tiga pasar sebelumnya di kawasana Peunayong, yakni dari Pasar Kartini, Pasar Lapangan SMEP dan Pasar Peunayong.

Oleh karena itu, untuk bisa tetap bisa bertahan berjualan, para pedagang harus bisa bersaing harga secara sehat.

Ketiga, sebut Iwan karena saat ini tak ada acara keramaian, termasuk pesta di Banda Aceh seiring larangan pesta oleh Pemko Banda Aceh untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Pasalnya, dalam dua pekan lalu, Banda Aceh berzona merah.