Kartunis Malaysia Diperiksa di Bukit Aman, Gegara Bikin Animasi yang Menggambarkan Kebrutalan Polisi

SERAMBINEWS.COM - Kartunis Malaysia Amin Landak dan pendiri Freedom Film Network (FFN), Anna Har, diselidiki oleh polisi Malaysia, sehubungan dengan penyelidikan terhadap sebuah animasi yang diduga menggambarkan kebrutalan polisi.

Keduanya dimintai keterangan di markas besar (ibu pejabat) Polis Diraja Malaysia di Bukit Aman, Kuala Lumpur, Jumat (2/7/2021) siang.

Kabar pemeriksaan kedua pegiat seni dan aktivis HAM ini disampaikan penyelenggara Festival Film Dokumenter Hak Asasi Manusia tahunan, FreedomFilmFest melalui akun Twitter @freedomfilmfest, Jumat pagi tadi.

“URGENT ALERT (2/7/21): Freedom Film Network’s (FFN) Anna Har and cartoonist Amin Landak are being investigated by the Malaysian police. They will be questioned at Bukit Aman on Friday, 2 July 2021 at 2.30PM.”

“Anna Har dari Freedom Film Network (FFN) dan kartunis Amin Landak sedang diselidiki oleh polisi Malaysia. Mereka akan diperiksa di Bukit Aman pada Jumat, 2 Juli 2021 pukul 14.30.” cuit akun tersebut.

Dalam dua postingan selanjutnya, akun ini menyebutkan Anna dan Amin Landak sedang diselidiki berdasarkan Bagian 233 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia dan Bagian 500 dan 505B KUHP.

Disebutkan, polisi sedang menyelidiki Anna dan Amin Landak terkait perilisan film pendek “Chilli Powder & Thinner”, pada 12 Juni 2021.

Film berdurasi 4 menit ini diangkat dari kisah nyata seorang bocah lelaki yang bersaksi disiksa saat di bawah tahanan polisi dengan dua temannya.

Penelusuran Serambinews.com, film animasi pendek dengan judul "Chilli Powder and Thinner" itu telah dirilis di akun Youtube FreedomFilmFest pada tanggal 12 Jun 2021.

Hingga Jumat (2/7/2021) film ini telah mencatat 32.955 x ditonton dengan 1,1 ribu like.