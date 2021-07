Kisah Rachmawati Loloskan Fotografer Abadikan Kondisi Terakhir Bung Karno

SERAMBINEWS.COM - Siang itu, tanggal 6 Juni 1970, gedung tua bernama Wisma Yasa di Jl. Gatot Subroto, Jakarta (sekarang Museum Satria Mandala), sepi-sepi saja meski nampak tentara berjaga-jaga.

Di sinilah Bung Karno, proklamator sekaligus pendiri republik ini, menghabiskan hari-hari istirahatnya.

Matahari pagi bersinar terang, ketika seorang wanita muda didampingi seorang pria meluncur masuk ke Wisma Yasa.

Mereka adalah Rachmawati dan Guruh. Sebuah tas, tenah apa isinya, ditenteng Rachma.

Agak lama Rachma menjenguk ayahnya, sebelum akhirnya lepas tengah hari ia keluar.

Memang sekilas ini peristiwa rutin biasa, seorang putri membesuk ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan.

Tapi barangkali tidak ada yang tahu, sehari setelah kunjungan Rachma dan Guruh ke Wisma Yasa, koran-koran luar negeri membuat scoop dengan memasang foto Bung Karno dalam kondisi yang nampak renta.

Itulah foto saat-saat terakhir Bung Karno berada di Wisma Yasa sebelum akhirnya masuk RS Gatot Subroto sampai meninggalnya.

Rachmawati Soekarnoputri (Richard Susilo)

Selain harian-harian Belanda dan koran terkemuka, semacam The New York Times, New Strait Times, media dalam negeri yang juga memuat foto itu adalah Warta Harian dan Sinar Harapan.

Dengan munculnya foto itu yang paling gembira, tentunya Piet Warbung (51) fotografer Kanter Berita Associated Press (AP) yang punya ide orisinal, sehingga mampu menghasilkan foto eksklusif tersebut.