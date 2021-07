Vicky Prasetyo dan Model Cantik Ayu Aulia Pamer Foto Mesra,  'Jangan Pilih Aku', Ada Apa?

Dalam caption di Instagram-nya, Ayu meminta pada Vicky tak perlu memilihnya, sekalipun ia pernah menjadi pilihan.

SERAMBINEWS.COM - Suami Kalina, Vicky Prasetyo ternyata suka berfoto mesra dengan wanita lain.

Hal ini sempat membuat sang istri kecewa namun benarkah akan menganggu rumah tangganya.

Model cantik Ayu Aulia baru saja mengunggah foto hasil pemotretan dirinya dengan Vicky Prasetyo.

Keduanya tampil sangat mesra dalam pemotretan yang diunggah Ayu di akun Instagram-nya.

Dalam caption di Instagram-nya, Ayu meminta pada Vicky tak perlu memilihnya, sekalipun ia pernah menjadi pilihan.

"If I ever become an option don’t choose me #pasrah," tulis Ayu Aulia dikutip Tribunnews.com, Minggu (4/7/2021).

Unggahan yang sama pun dilakukan Vicky Prasetyo di akun Instagram pribadinya itu.

Masih belum diketahui apa makna unggahan Ayu dan Vicky, namun yang pasti foto ini membuat isu kedekatan mereka kembali mencuat.

Sekadar informasi beberapa waktu lalu Ayu dan Vicky dikabarkan sedang dekat setelah keduanya membuat konten YouTube bersama.

Bahkan Kalina Oktarani pernah melabrak Ayu lewat DM Instagram karena sempat mengunggah foto Vicky Prasetyo di akun milik Ayu.

