29 Tim Futsal di Gayo Lues Meriahkan HUT Bhayangkara

Laporan Rasidan | Gayo Lues

SERAMBINEWS.COM, BLANGKEJEREN - Sebanyak 29 tim futsal di kabupaten Gayo Lues (Galus) meriahkan turnamen futsal yang diselenggarakan oleh Kapolres Galus bersama Pemkab tersebut, pertandingan futsal merupakan rangkaian dari HUT Bhayangkara ke-75 yang berlangsung di GOR Blangsere.

Pertandingan futsal dibuka langsung oleh Bupati Galus M Amru, Senin (5/7/2021), dalam rangka untuk memperebutkan piala bergilir Kapolres Galus dan ditambah hadiah uang pembinaan.

Kadispora Galus selaku ketua panitia pelaksana, Suprinadi, mengatakan, turnamen futsal diikuti sebanyak 29 tim dalam rangka memeriahkan HUT Bhayangkara ke-75 yakni, tim futsal dari Forkompinda, DPRK, TNI Kodim dan Polres serta instansi vertikal lainnya masing-masing satu tim.

Kemudian, sisanya 23 tim futsal dari SKPK di lingkungan Pemkab Galus tersebut.

"Selain untuk memeriahkan HUT Bhayangkara, pertandingan futsal juga bertujuan untuk menjalani silaturahmi dan komunikasi antara SKPK dan instansi vertikal lainnya di kabupaten itu," sebutnya.

Berikut skema atau urutan pertandingannya, Forkompinda Vs Kemenag, Tim PUPR Vs Dinas Perizinan, tim Kodim Galus Vs BPM, Satpol PP Vs Setwan, tim DSI Vs Dinkes. Selanjutnya tim futsal Mahkamah Vs Nakertrans, Dinas Pangan Vs Perkim.

Kemudian tim Dinsos Vs BPBD, tim Dinas Pertanian Vs tim Dinas Lingkungan hidup, Sekdakab Vs Dikjar grup A, Dispora Vs BPKK, tim Dikjar B Vs BKPSDM. Selanjutnya, tim Dukcapil Vs Dinas Dayah dan tim Sekwan Vs Polres Galus.

"Pertandingan futsal mengunakan sistem gugur, setelah dilakukan pencabutan nomor undian dari panitia babak pembukaan diawali tim futsal Forkompinda berhadapan dengan tim futsal Kemenag Galus,"sebutnya.(*)