Ayo, Vote Charming Banda Aceh di Ajang API Award 2021

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anugerah Pesona Indonesia (API) Award tahun 2021 telah bergulir.

Brand "Charming Banda Aceh" berhasil masuk ke dalam nominasi Kategori Brand Pariwisata, setelah pengumuman yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Iskandar SSos mengajak seluruh masyarakat untuk memvoting Charming Banda Aceh melalui sosial media yang telah disediakan.

"Ayo kita dukung Brand Charming Banda Aceh pada ajang API award tahun ini melalui sosial media yang telah disediakan," ajaknya.

Adapun tatacara melakukan voting, Kabid Promosi dan Pemasaran Triansyah Putra menjelaskan, ada tiga cara untuk melakukan voting, yaitu melalui instagram, SMS, dan like video youtube di channel API Award.

"Pertama dengan cara like postingan Charming Banda Aceh di kategori Brand Pariwisata di instagram @ayojalanjalanindonesia, kemudian bisa dengan SMS API 4B kirim ke 99386 dan like video youtube Charming Banda Aceh di di channel Api Award," jelasnya.

Proses voting ini berlangsung mulai tanggal 1 Juli - 31 Oktober mendatang.

Diharapkan Banda Aceh dapat kembali meraih penghargaan API tahun ini, seperti tahun sebelumnya yang dimenangkan oleh Museum Tsunami sebagai Destinasi Unik Terpopuler API Award tahun 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk kategori Brand Pariwisata, Charming Banda Aceh nantinya akan melawan dengan 9 pesaing lainnya yaitu, Balikpapan Nyaman (Kota Balik Papan), Exotic Sundaland (Kabupaten Majalengka), Heart of Minangkabau (Kabupaten Solok Selatan), It’s OKI (Kabupaten Ogan Komering Ilir), Kemilau Pesawaran (Kabupaten Pesawaran), Rising Kubu Raya (Kabupaten Kubu Raya), Siak the Truly Malay (Kabupaten Siak), The Heart of East Java (Kabupaten Malang) dan The Spice Islands Maluku (Provinsi Maluku).

Sementara itu, Ketua Panitia penyelenggara Anugerah Pesona Indonesia (API) Award Hiro Kristianto menyebutkan, pada penyelenggaraan kali ini diikuti oleh 136 daerah kabupaten/kota yang mewakili 27 provinsi.

Belum ada perubahan dalam jumlah kategori dan nominasi yaitu, 18 kategori dan 10 nominasi pada setiap kategori, sehingga total terdapat 180 nominasi.

Bila disimak dari seluruh nominasi yang masuk, dapat dilihat pula bahwa semakin beragam dan banyak sekali destinasi dan produk pariwisata baru yang selama ini belum terlalu dikenal oleh para wisatawan ataupun masyarakat umum lainnya.

“Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan pariwisata Indonesia memang sangat banyak sekali dan tidak akan ada habisnya untuk selalu dieksplor,” ujanya.(*)

