VIDEO - Ratusan Kaum Ibu Borong Gula di Arena Pasar Murah di Bireuen

Laporan Yusmandin Idris |Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Kegiatan pasar murah yang dilaksanakan Disperindag, Aceh, Bulog, Disdagperinkop dan UKM Bireuen serta rangkaian HUT Ke-61 Adhyaksa dan juga menyambut hari Raya Idul Adha di pasar ikan Kuala Bireuen, Rabu (07/07/2021).

Gula pasir cepat habis dibandingkan barang dagangan lainnya karena diborong oleh ratusan kaum ibu. Sekitar pukul 09.30 WIB, puluhan kaum ibu sudah hadir ke pasar tersebut, mereka menunggu dibukanya pasar murah kerjasama berbagai lembaga ini.

Ibu ibu diminta antre dan juga diharuskan memakai masker serta menjaga jarak. Berbagai barang kebutuhan disediakan di pasar murah seperti, beras dijual Rp 2.200 per kilogram, minyak goreng Rp 2000 per liter, gula pasir Rp 2.000 per kilogram, telur Rp 7.600 per butir dan tepung terigu Rp 250 per kilogram.

Sedangkan harga jualnya beras Rp 85 ribu/zak, telur Rp 37 ribu/papan, minyak goreng kemasan Rp 27 ribu/ 1 pcs, tepung terigu Rp 8 ribu/1 pcs dan gula pasir Rp 20 ribu/2 kilogram.

Kejari Bireuen, M Siregar SH melalui Kasi Intel Kejari Bireuen, Fri Wisdom SH mengatakan, kegiatan pasar murah bagian dari membantu warga Bireuen untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga subsidi atau harga dibawah harga pasar. Jajaran Kejari Bireuen dalam memperingati hari Adhyaksa ke 61 tahun ini selain ikut bersama dalam kegiatan pasar murah juga melaksanakan kegiatan sosial lainnya. (*)

Narator: Ilham

Video Editor: M Anshar