Mahasiswa Umuslim Gelar Pelatihan Kewirausahaan di Bireuen, Diikuti 150 Peserta dari Enam Daerah 

Tepatnya digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (Himabis) Fisip Umuslim Peusangan Bireuen.

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Mahasiswa Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan Bireuen mengadakan pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan.

Pelatihan ini berlangsung di aula lama Setdakab Bireuen, Sabtu (10/7/2021).

Pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan bertema "Start Your Experience Be a Great Entrepreneur And a Great Future Leader" .

Tepatnya mulailah pengalaman Anda untuk menjadi pengusaha hebat dan pemimpin masa depan yang hebat.

Ketua Himabis Umuslim, Sayed Chairul Raziq, mengatakan kegiatan ini tetap mengedepankan protokol kesehatan.

"Pesertanya 150 peserta orang dari enam kabupaten/kota di Aceh, yakni Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Pidie Jaya, Pidie, dan Aceh Tengah," kata Sayed Chairul kepada Serambinews.com, Minggu (11/7/2021).

Para peserta terdiri atas mahasiswa, pemuda, orang yang membuka usaha kecil mikro, outlet makanan dan minuman di kios kios.