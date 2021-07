Rudy Giuliani Kumpulkan Tim Hukum Kampanye Trump di Ruangan Sampah dan Bau Busuk

Presiden AS Donald Trump berbicara saat mengunjungi markas kampanyenya di Rosslyn, Virginia, pada 3 November 2020.

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Rudy Giuliani, pengacara pribadi Donald Trump mengumpulkan para pakar hukum di ruangan yang dipenuhi sampah dan bau busuk.

Gerakannya itu, tak lama setelah pemilihan umum November 2020.

Rudy Giuliani mengalihkan fokusnya untuk membentuk tim hukum nasional untuk kampanye Presiden Donald Trump saat itu.

Giuliani, yang merupakan pengacara pribadi Trump pada saat itu, perlu mengumpulkan tim nasional dalam satu hari.

Dengan tuntutan hukum yang akan keluar tak lama setelah 14 November 2021, menurut sebuah buku yang akan datang oleh Michael Wolff.

Tetapi mantan Wali Kota New York City itu beroperasi di luar ruang konferensi di markas kampanye Rosslyn, Virginia, yang dipenuhi sampah.

Wolff merinci situasi yang kurang ideal dalam " Landslide: The Final Days of the Trump Presidency ," salinan awal yang diperoleh Business Insider, Sabtu (10/7/2021).

Baca juga: Joe Biden Kembali Perkuat Hubungan dengan NATO, Balikkan Kebijakan Donald Trump

"Kamar itu belum dibersihkan sejak Hari Pemilihan, sebelas hari sebelumnya," kata buku itu.

"Sampah memenuhi tong sampah dan meluap ke lantai," tambahnya.

"Ada bau asam atau busuk yang menyengat," ungkapnya.