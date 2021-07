PT Astra Agro Lestari Raih Indonesia Best Corporate Social Responsibility (CSR) 2021

SERAMBINEWS.COM - PT Astra Agro Lestari Tbk dianugerahi penghargaan sebagai Indonesia Best Corporate Social Responsibility (CSR) 2021.

Seperti disampaikan dalam siaran pers yang dikirim ke Redaksi Serambi, penghargaan tersebut diberikan dalam acara “Indonesia CSR Award 2021 dengan tema “New Normal Sustainability” yang diselenggarakan majalah Warta Ekonomi.

Meskipun negara dan dunia tengah diterpa pandemi Covid-19, perusahaan perkebunan kelapa sawit ini terus dan tetap konsisten menjalankan program-program CSR.

“Kami ucapkan selamat kepada perusahaan-perusahaan yang terus memberikan perhatian dan kontribusinya dalam bidang CSR,” ujar Fadel Muhammad, tokoh nasional sekaligus Founder dan Presiden Komisaris Warta Ekonomi saat memberikan sambutan pada event yang diselenggarakan secara online, Rabu 14 Juli 2021.

Penghargaan tersebut, menurutnya, merupakan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di berbagai sektor yang telah berhasil melaksanakan program tanggung jawab sosial dengan sangat baik di tengah tantangan pandemi Covid-19.

Hasil penilaian tim juri, Astra Agro menempati posisi terbaik di sektor agricultur, sub sektor plantation. Penghargaan yang diberikan adalah Best Corporate Social Responsibility with Outstanding Program in Peat Conservation.

Melalui acara ini, menurut Fadel Muhammad, diharapkan perusahaan swasta di berbagai sektor dapat terus meningkatkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan memberikan kontribusinya pada masyarakat dan negara.

Adapun mekanisme penilaian didasarkan pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan 2020 yang dipublikasikan dengan indikator penilaian meliputi corporate financial performance, social performance, dan evironmental performance.

Penghargaan diserahkan oleh Muhammad Ihsan, selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi.

“Terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada PT Astra Agro Lestari Tbk,” ujar Mochamad Husni, Media and Public Relations PT Astra Agro Lestari Tbk, yang mewakili manajemen menerima penghargaan tersebut.

Komitmen dan kepedulian terhadap isu sustainability, menurut Husni, menjadi bagian penting dari operasional perusahaan. Sesuai dengan semangat “prosper with the nation”, menurutnya, Astra Agro ingin agar kehadiran di tengah-tengah masyarakat selalu memberi manfaat, baik bagi manusianya maupun bagi alam dan lingkungan sekitar.(*)