Sebelum Covid-19, Ini Deretan Pandemi dan Wabah yang Pernah Terjadi di Dunia 

SERAMBINEWS.COM - Viral di twitter tertanggal 14 Juli 2021 tentang deretan pandemi dan wabah yang pernah terjadi di dunia sebelum Covid-19.

Dalam unggahan itu menyebutkan soal Black Death atau Spanish Flu Pandemic yang menyebabkan jutaan jiwa meninggal.

Unggahan milik akun @zahraamalias itu mengatakan, "Selalu mikir gimana rasanya hidup di masa Black Death atau Spanish Flu pandemic. Well, wonder no more!"

Menurut akun @zahraamalias, Black Death terjadi sepanjang tahun 1346 sampai dengan 1353 dan merupakan pandemi paling mematikan sepanjang sejarah.

Pandemi Black Death membunuh sekitar 75 sampai dengan 200 juta orang di Eurasia dan Afrika Utara.

Jika dibandingkan dengan Covid-19 yang saat ini tengah terjadi, tingkat kematian yang disebabkan oleh Black Death memang jauh tinggi.

Pasalnya, Covid-19 yang terjadi setahun ke belakang merenggut 4 juta jiwa.

Akun @zahraamalias itu pun melampirkan sebuah sumber yakni Visualcapitalist.com, yang merangkum sejarah panjang pandemi di dunia sebelum Covid-19.

1. Wabah Antoine