Donald Trump Kembali Ungkap Kekesalan pada Joe Biden, Sebut Pemilihan 2020 Sebagai AIB

SERAMBINEWS.COM - Donald Trump kembali bersuara Sabtu (24/7/2021) terkait kekalahannya pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020 lalu.

Melansir dari Sputnik, Minggu (25/7/2021) Mantan Presiden AS Donald Trump berbicara di "Rally to Protect Our Elections" Arizona Federal Theatre di Phoenix pada hari Sabtu (24/7/2021).

Trump muncul saat lagu "God Bless the USA" oleh Lee Greenwood diputar di latar belakang.

"Pemilu 2020 adalah yang paling memalukan, paling korup," kata Trump sebelum disela oleh tepuk tangan dan nyanyian penonton.

Trump menyebut pemilihan itu sebagai "aib" dan mengatakan kepada Turning Point USA Student Action Summit bahwa "bangsa sedang dihancurkan."

Dalam pemilihan presiden 2020, kandidat Demokrat Joe Biden memiliki 2 poin lebih banyak daripada Trump.

Meski demikian, keduanya bersaing ketat di beberapa negara bagian untuk proses pemilihan perguruan tinggi pemilihan.

Tim hukum Trump mengajukan lebih dari 50 tuntutan hukum di negara bagian yang berbeda, menentang hasil pemilu, tetapi klaimnya tentang kecurangan pemilu ditolak oleh pengadilan.

Trump Kecam Biden untuk Pembicaraan Dengan OPEC dan Rusia

Trump mengingatkan hadirin bahwa selama masa jabatannya, AS "bebas dari energi luar", tetapi sekarang, di bawah Biden, tidak; dia kemudian mengecam pemerintahan saat ini karena terlibat dalam pembicaraan dengan OPEC dan Rusia.