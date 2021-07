Arya Saloka si Aldebaran di Ikatan Cinta Sampaikan Ini Kala Henny Ibu Amanda Manopo Meninggal

Ibu aktris Amanda Manopo yakni Henny Manopo meninggal dunia. Arya Saloka yang juga pemain Sinetron Ikatan Cinta ikut bereaksi.

SERAMBINEWS.COM - Kabar sedih sedang dialami Amanda Manopo alias Andin di Sinetron Ikatan Cinta.

Hal ini spontan mengundang simpati rekan seprofesinya juga teman-teman di Ikatan Cinta.

Ibu aktris Amanda Manopo yakni Henny Manopo meninggal dunia. Arya Saloka yang juga pemain Sinetron Ikatan Cinta ikut bereaksi.

Henny Manopo dikabarkan meninggal dunia pada usia 53 tahun setelah terkena Covid-19 beserta komorbid (penyakit penyerta) stroke pada Minggu (25/7/2021) petang.

Sejumlah artis termasuk para pemain Sinetron Ikatan Cinta ikut berduka. Mulai Arya Saloka, Glenca Chysara sampai Fara Shakira.

Baca juga: Amanda Manopo Bersedih, Begini Perjuangan Ibundanya Lawan Covid-19, Sempat Membaik, Lalu Meninggal

Baca juga: Ibunya Meninggal, Amanda Manopo Terpukul, Perasaannya Kalut, Belum Bisa Lihat untuk Terakhir Kali

Baca juga: Kabar Duka, Ibu Amanda Manopo Meninggal Dunia karena Covid-19: Maafkan Amanda Mi, Ngga Bisa Nemenin

Pemeran Elsa di Ikatan Cinta, Glenca Chysara menyemangati Manda dengan mengunggah foto Amanda Manopo tengah tersenyum.

"I love u Nda," tulis Glenca melalui @glencachysaraofficial pada Minggu petang.

Demikian pula pemeran Rossa, Sari Nila menyampaikan ucapan duka cita melalui unggahan terbarunya.

"Sending my Love and Prayer.... be strong my girl.. i know you are @amandamanopo (tanda hati) 'Tight hugs',