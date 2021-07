Siswa SMK Korban Terseret Arus di Pantai Blang Ulam Lamreh Ditemukan Meninggal

Laporan Misran Asri I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Dimas Gilang Taruna (16) siswa SMK, korban terseret arus di Pantai Dusun Blang Ulam, Gampong Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Selasa (27/7/2021) siang.

Jasad korban ditemukan pada hari ketiga pencarian.

Dari infornasi yang diperoleh Serambinews.com korban ditemukan sekitar pukul 14.30 WIB, dalam keadaan meninggal dunia di sekitar LKP (Last Know Position) atau posisi terakhir diketahui tenggelam.

Selanjutnya korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh menggunakan ambulance.

• Korban Tenggelam di Kuala Raja Ditemukan, Isak Tangis Warnai Prosesi Fardhu Kifayah

Kepala Basarnas Banda Aceh, Budiono SE, MM, mengatakan pelaksanaan operasi pencarian korban di hari ketiga dimulai sekitar pukul 07.30 WIB, dengan membagi dua tim.

Tim pertama dengan menggunakan dua unit LCR atau perahu karet melakukan penyisiran di sektor Utara dari LKP sejauh kurang lebih 4 Km.

Lalu tim kedua menggunakan satu LCR atau Perahu Karet melakukan penyisiran di Timur dari LKP sejauh kurang lebih 3 Km.

"Tim juga telah mempersiapkan anggota penyelam untuk melakukan penyelaman jika ditemukan tanda tanda keberadaan korban," terang Budiono.

• Remaja Asal Takengon Hilang Tenggelam di Krueng Tripa Nagan Raya, Sempat Hadiri Kenduri Jeurat

Tidak lepas dari usaha dan doa serta kerja keras Tim SAR gabungan, akhirnya sekitar pukul 14.30 WIB tim pencarian korban terseret arus ditemukan.

Untuk sarana perlengkapan yang ikut diturunkan di pencarian hari ketiga, yakni satu truk personel.

Lalu, tiga unit LCR/ atau perahu karet plus mesin dua set peralatan selam, dan responder bag plus APD Covid-19.

Sementara untuk tim terlibat dalam pencarian itu di samping Personel Basarnas, juga teribat Personel TNI AL (Pos TNI AL Krueng Raya) dan Polairud.

Lalu, ikut Koramil dan Polsek Krieng Raya serta BPBD dan Organisasi Panglima Laot Lhok Krueng Raya hingga masyarakat.(*)

Baca juga: Mashita Putri Bungsu Irwandi Yusuf, Lulus di Lima Universitas Ternama, Pilih Kuliah di ITB

Baca juga: Cerita Lyra Virna Saat Antarkan Anak ke Pondok Pesantren, Berat? Ingin Anak Jadi Penghafal Alquran

Baca juga: Ladang Gas Terbesar di Asia Tenggara Milik Indonesia Terancam Membeku, Ini Penyebabnya