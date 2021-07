Sat Resnarkoba Ringkus Dua Petani, Miliki Ganja Seberat 259 Gram

Ganja sebanyak 54 bungkus diamankan dari tersangka AN (50), warga Desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Aceh Tenggara.

For Serambinews.com

KUTACANE - Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara, mengamankan dua pria karena miliki ganja seberat 259,15 gram. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda, di Desa Amaliah dan Desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Aceh Tenggara, Selasa (27/7/2021).

Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Bramanti Agus Suyono SH SIK MH didampingi Kasat Narkoba Iptu Sabrianda SH, Kamis (29/7/2021) mengatakan, dari tangan kedua tersangka petugas mengamankan dua bungkus narkotika jenis ganja seberat 9,15 gram yang disita dari MR (25) Warga Desa Kran Dua Alur Buluh

Kecamatan Lawe Alas, dan 54 bungkus ganja seberat 250 gram disita dari pelaku AN (50) Warga Desa Pejuang, dengan berat total 259,15 gram.

Diterangkan Kapolres, pada Selasa (27/7/20210 pukul 18.00 WIB, setelah memperoleh informasi tentang adanya pelaku yang menjual ganja di Desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, anggota Opsnal Satresnarkoba langsung mendatangi lokasi.

Setibanya di lokasi, di Desa Amaliah, petugas melihat seorang laki-laki datang dengan gelagat mencurigakan. Petugas langsung memberhentikan dan menggeledah pria itu. Dalam penggeledahan itu polisi menemukan dua bungkus narkotika jenis ganja. Pria berinisial MR itu mengaku baru membeli barang haram itu dari seorang pria berinisial AN.

Kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba menuju tempat keberadaan pria AN di Desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, dan mendapatinya sedang duduk di depan rumahnya. Petugas pun langsung melakukan pengeledahan. Dari tangan AN polisi menyita ganja sebanyak 54 bungkus yang disimpannya dalam karung bekas kemasan beras. Tersangka AN beserta barang bukti pun langsung digelandang ke kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Ditambah AKBP Bramanti Agus Suyono, sebelumnya pada Jumat (23/7/2021), pihaknya juga mengamankan tiga pria di Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara, karena miliki 21 bungkus sabu-sabu yang dikemas dengan plastik putih bening dengan ukuran bervariasi, dengan total berat bruto 19,30 gram. Ketiga pria itu MN (29) Petani, Desa Bunin Kecamatan Serba Jadi, Aceh Timur, RO (27) wiraswasta, Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara dan GS (18) pelajar, Desa Kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara. "Kita komitmen memberantas peredaran narkoba di Aceh Tenggara," pungkas AKBP Bram.(as)