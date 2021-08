VIDEO - Sebanyak 200-an Biker Kampanye Palestina Merdeka di London

SERAMBINEWS.COM, INGGRIS – Sebanyak 200-an pesepeda mengayuh dari Bristol hingga London sambil melakukan kampanye pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilakukan Israel di Palestina, Minggu (1/8/2021) kemarin.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Palestine Solidarity Campaign (PSC) dengan tema "The Big Ride for Palestine" tersebut merupakan bentuk dukungan untuk Palestina Merdeka.

Kepala Misi Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, seperti dikutip via Anadolu Agency, mengungkapkan para pesepeda berangkat dari Kota Bristol pada 29 Juli lalu dan berakhir di Kota London.

Ia juga menyampaikan harapanya agar keadilan bagi warga Palestina segera terwujud. “Jalan menuju keadilan dan kebebasan tidak mudah. Tetapi kami yakin, bahwa tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya solidaritas dan dukungan." (Anadolu Agency)

