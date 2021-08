Enam Pejabat Baru USK Terima SK

BANDA ACEH - Wakil Rektor I Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Dr Ir Marwan, meyerahkan SK untuk enam pejabat baru yang terdiri atas Koordinator Bagian dan Sub Koordinator di lingkungan kampus tersebut. Kegiatan itu berlangsung di Balai Senat USK, Darussalam, Banda Aceh, pada Jumat (6/8/2021).

Pejabat baru yang menerima SK tersebut adalah Chairil Munawir MT SE MM, dari Koordinator Bagian Humas Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, kini menjabat sebagai Koordinator Bagian Barang Milik Negara Biro Umum dan Keuangan. Koordinator Bagian Humas Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat kini ditempati oleh Ferizal SE. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sub Koordinator Bagian Hukum dan Tata Laksana Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana Biro Umum dan Keuangan USK.

Saat ini, Tasmin Tassar SP dipercayakan menduduki posisi yang ditinggalkan Ferizal SE. Untuk Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Fakultas Kedokteran dipercayakan kepada Syahabuddin ST. Posisi Syahabuddin sebelumnya yaitu Sub Koordinator Bagian Program Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, kini ditempati oleh Martunis AMd. Terakhir, Abdullah SE dipercayakan sebagai Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian.

Prof Dr Ir Marwan yang mewakili Rektor USK menyampaikan, pergantian seperti ini merupakan sesuatu hal yang lazim di USK. Semuanya dilaksanakan untuk kepentingan dinas dan penyegaran. Penempatan di beberapa jabatan baru tersebut, sudah melewati proses yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang ada. "Tentunya, penempatan ini sudah mendapatkan pertimbangan. Sehingga kita percaya, mereka yang sudah dilantik akan dapat menjalankan amanah baru dengan lebih baik," kata Prof Marwan.

Ke depan, ia meminta kepada Koordinator Bagian dan Sub Koordinator yang mendapat amanah baru untuk dapat bekerja maksimal. Terlebih, USK memiliki beberepa program baru. Karenanya, Prof Marwan meminta sinergisitas yang efektif di semua lini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama yang telah menjalankan tugas dengan baik.

"Terima kasih untuk semua kerja keras yang selama ini telah diupayakan. Atas pelaksanaan amanah dengan baik, dampaknya kita bisa merasakan betapa USK berkembang pesat. Dan sejumlah pencapaian yang diraih, tak terlepas dari kinerja bersama," tutup Prof Marwan seperti disampaikan Koordinator Humas USK, Chairil Munawir MT SE MM, dalam siaran pers kepada Serambi, Jumat (6/8/2021). (jal)