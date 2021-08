Sophia Latjuba Lebih Suka Brondong Ketimbang Pria yang Lebih Tua Darinya, Ini Alasannya

Sophia Latjuba mengungkapkan hal ini saat berbincang-bincang di kanal YouTube TS Media bersama Luna Maya dan Maianne, baru-baru ini.

SERAMBINEWS.COM - Di usianya yang sudah 50 tahun, Sophia Latjuba mengaku lebih menyukai atau tertarik terhadap pria brondong dibanding yang usianya lebih tua darinya.

Sophia Latjuba mengungkapkan hal ini saat berbincang-bincang di kanal YouTube TS Media bersama Luna Maya dan Maianne, baru-baru ini.

Pertama, Sophia Latjuba menerima salah satu pertanyaan saat bermain game Ugly Truth. Pertanyaan itu adalah memilih pria yang 15 tahun lebih tua atau lebih muda.

Dengan berbisik, ibunda Eva Celia ini mengaku lebih memilih yang lebih muda alias berondong.

"Kayaknya lebih muda deh. Kan pilihannya 15 tahun lebih tua atau lebih muda, mendingan yang lebih muda," kata Sophia Latjuba, dikutip Tribunnews, Minggu (8/8/2021).

"Tapi kalo pilihannya sama atau 15 tahun lebih muda, ya yang sama umurnya. Itu penting ya," timpalnya lagi.

Bukan tanpa sebab, Sophia mempunyai alasan tersendiri mengapa dirinya lebih memilih pria brusia di bawahnya. Hal ini lantaran mengingat dirinya sudah berusia 50 tahun.

"Karena yang 15 tahun lebih tua dari gue, itung aja sendiri berapa, 65 (tahun)," ujar Sophia Latjuba.

Selama 50 tahun hidup, Sophia mengaku memang tidak pernah berhubungan dengan pria usia belasan tahun di atasnya.

Selain itu, Sophia Latjuba tak memungkiri bahwa pria dengan usia yang jauh lebih tua cenderung bijaksana.

Namun, mantan kekasih Ariel NOAH ini menuturkan bahwa kebijaksanaan bisa diperoleh dan dipelajari sendiri.

"Kalo wisdom (kebijaksanaan) mah kita udah dapet sendiri kali ya. We don't need from anybody else (kita tidak perlu dari orang lain) kan," bebernya. (*)

