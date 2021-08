Aceh akan Ekspor Kopi ke AS

* Sebanyak 2 Kontainer

BANDA ACEH - Pemerintah Pusat pada 14 Agustus 2021 akan melaksanakan ekspor serentak dalam rangka peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan ekspor tersebut dilakukan bersamaan dari seluruh daerah, termasuk Aceh. Aceh dalam program ini akan mengekspor 36-40 ton kopi dalam dua kontainer ke Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Ir Cut Huzaimah MP kepada Serambi, Senin (9/8/2021). “Sementara ini, komoditi yang sudah kita siapkan untuk diekspor adalah kopi arabika dari Aceh Tengah. Jumlahnya sebanyak dua konteiner atau sekitar 36-40 ton untuk tujuan Amerika Serikat,” katanya, didampingi Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Distanbun Aceh, Ir Cut Regina.

Dikatakan, ada tiga eksportir kopi yang dipersiapkan untuk ikut Ekspor Komerdekaan tersebut. Yaitu Koperasi Permata Gayo dan Koperasi Kokawa Gayo, keduanya dari Kecamatan Bandar (Bener Meriah), serta UD Tiara Global Coffee, dari Kecamatan Kute Panang (Aceh Tengah).

Kedua daerah tersebut, ungkap Cut Huzaimah, memiliki banyak eksportir. Bahkan pada 21 Juni 2021 lalu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Menteri Koperasi, Teten Masduki, sudah pernah melaksanakan pelepasan ekspor kopi arabika sebanyak 345,5 ton ke pasar Eropa, dari lokasi Kantor Baitul Qirad Koperasi Baburrayan, Aceh Tengah.

Pada November 2020 lalu, saat negara-negara Eropa membuka pasar impor kopi kembali di masa pandemi Covid-19, eksportir Aceh Tengah dan Bener Meriah mengirimkan 10 konteiner kopi ke pasaran Eropa dan Amerika. “Ini membuktikan bahwa meski di masa pandemi, aktivitas perkebunan kopi tetap berjalan. Cuma saja pada saat Eropa dan Amerika, tahun lalu belum membuka pasar impor, harga biji kopi sempat jatuh. Sekarang ini, setelah ada kegiatan ekspor kopi, harganya sudah kembali normal,” terangnya.

Apalagi, katanya, Gubernur Aceh sangat peduli terhadap kegiatan ekspor maupun pameran komoditi perkebunan tingkat nasional maupun luar negeri. “Pada Ekspor Kemerdekaan yang akan dilakukan serentak di seluruh daerah, pak Gubernur memberi respon positif dan meminta seluruh dinas terkait dan teknis untuk terlibat. Apalagi kegiatan ekspor itu sangat membantu petani memasarkan komoditinya,” tandas Kadistanbun Aceh.

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Distanbun Aceh, Ir Cut Regina menambahkan, selain komoditi kopi masih ada satu perusahaan eksportir lagi yang dipersiapkan, yaitu eksportir pinang dari Kota Langsa, PT Pinang Nusantara Abadi. “Jumlah pinang yang akan diekspor sebanyak 39 ton, dengan negara tujuan Thailand. Jadi, banyak komoditi asal Aceh yang memiliki pangsa pasar di luar negeri,” tandasnya.

Capai Rp 736 Miliar

Sementara Kepala Bank Indonesia Banda Aceh, Achris Sarwani mengatakan, nilai ekspor kopi Aceh pada tahun 2020 lalu mencapai 52,6 juta dollar AS atau sekitar Rp 736,4 miliar. “Nilai itu adalah untuk komoditi kopi yang dokumen surat keterangan asal (SKA) kopi nya diambil dari Kantor Bea Cukai di Wilyah Aceh.”

Dikatakan, nilai ekspor kopi Aceh bisa lebih besar lagi, jika kopi yang diekspor dari luar Aceh, dokumen SKA-nya diambil dari Kantor Bea Cukai di wilayah Aceh. Banyak kopi dari Aceh, khususnya dari Bener Meriah dan Aceh Tengah, diekspor dari Pelabuhan Laut dan Bandara luar Aceh yang dokumen SKA-nya diambil dari Kantor Bea Cukai di luar Aceh, sehingga kopi yang diekspor itu tidak tercatat dalam data ekspor kopi dari Aceh.

Dijelaskan, dari data yang tercatat pada tahun 2020 dan 2021, tujuan ekspor kopi Aceh paling banyak ke Amerika. Tahun 2020 lalu nilai eskpor kopi dari Aceh mencapai 22,9 juta dolar AS, kemudian Belgia senilai 9,137 juta dollar Amerika dan ketiga Kanada 3,166 juta dollar AS.

Untuk tahun 2021 ini, sebut Achris, tujuan ekspor kopi dari Aceh terbesar masih Amerika. Pada Juni 2021 lalu nilai ekspor kopi ke Amerika mencapai 3,541 juta dollar, Belgia senilai 596.928 dollar AS dan Kanada senilai 176.880 dollar AS. Total nilai ekspor kopi pada bulan Juni berkisar 6,7 juta dollar AS, meningkat dibandingkan bulan Mei hanya 4,1 juta dollar AS.(her)