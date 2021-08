Pascadilabel Youtuber Terkaya, Deddy Corbuzier Tiba-tiba Menghilang dari Podcast dan Media Sosial

SERAMBINEWS.COM - Entah apa yang mendorong YouTuber Deddy Corbuzier tiba-tiba menghilang dari dunia podcast, media sosial dan WhatApps.

Dalam sebuah pengumuman yang diunggah di akun Instagram @mastercorbuzier, lelaki yang mengawali kariernya di dunia sulap ini tidak memberi tahu alasan ia mengambil keputusan tersebut.

Semuanya terjadi tiba-tiba, apalagi setelah banyak media memberitakannya sebagai YouTuber terkaya di Indonesia belum lama ini.

Dari unggahannya, Deddy mengatakan untuk saat ini, dia tidak aktif di setiap media sosial, bahkan termasuk WhatsApp.

"For some reason I'm currenty off Every Socmed, Podcast, And whatsapp. Deddy Corbuzier," tulis keterangan yang diunggah Deddy.

Deddy tak menjelaskan alasannya untuk sementara tidak aktif di media sosial.

Hanya saja di kolom keterangan unggahannya, Deddy menulis tentang sebuah pedang meskipun ada di dalam sarungnya tetap harus tajam, demikian juga pikiran dan semangat.

"Even in the sheath the sword must be sharp – so too must the mind and the spirit be within the body," tulis Deddy.

Seolah tak ingin membuat kehebohan, Deddy bahkan juga terlihat menutup kolom komentar dari unggahannya tersebut.

Sebelumnya diberitakan di awal pekan keempat bulan Juni 2021, Deddy Corbuzier tercatat sebagai youtuber dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.