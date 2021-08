Ketua Komnas Perempuan Indonesia Isi Seminar Virtual Nasional AJI Lhokseumawe 

Ketua Komnas Perempuan Indonesia, Andy Yentriyani, menyampaikan, berdasarkan data dari The Chilling: Global Trends in Online Violence Against Women Journalist, UNESCO tahun 2021 terkait kekerasan online/daring, sebanyak 73 persen perempuan jurnalis pernah alami kekerasan online.

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Indonesia, Andy Yentriyani bersama dua pemateri lainnya, Rabu (11/8/2021) tampil menjadi pemateri seminar virtual yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe.

Andy Yentriyani memaparkan materi tentang “Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan”.

Dua pemateri lainnya yang mengisi webinar bertema “Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan Masih Menghantui”, Ketua Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal AJI Indonesia, Nani Afrida.

Sedangkan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Lhokseumawe, Tgk M Rizwan Haji Ali, menyampaikan materi tentang “Perlindungan Perempuan Menurut Islam dan Kearifan Lokal.

Acara dipandu Masriadi Sambo (Anggota Majelis Etik AJI Kota Lhokseumawe/jurnalis kompas.com)

Ketua panitia, M Agam Khalilullah, mengatakan kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah hampir seluruh Indonesia.

Baca juga: Mengaku Ingin Punya 15 Anak dari Aurel Hermansyah, Atta Halilintar Disorot Komnas Perempuan

Sebagian peserta merupakan para jurnalis.

Selain anggota AJI dari berbagai kota, termasuk dari AJI Indonesia, juga ada dari organisasi profesi kewartawanan lainnya.