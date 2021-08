Sektor Investasi Aceh Serap 2.740 Tenaga Kerja, Realisasi Triwulan II Capai Rp 6,4 Triliun

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh menyatakan, realisasi investasi Aceh pada triwulan II (Januari -Juni) 2021, sudah mencapai Rp 6,489 triliun, atau sudah sebesar 97,58 persen, dari target yang ditetapkan tahun ini senilai Rp 6,650 triliun.

“Realisasi investasi itu, lebih didominasi investasi PMDN senilai Rp 5,271 triliun, atau sebesar 81,23 persen, sedangkan realisasi PMA hanya baru sebesar 18,77 persen atau senilai Rp 1,218 triliun,” sebut Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Aceh, Joni yang didampingi Kadis DPMPTSP, Martunis, pada cara press rilis Realisasi Investasi Aceh Triwulan II 2021, di ruang Aula Kantor DPMPTSP setempat, Jumat (13/8).

Acara ini mengundang dan dihadiri sejumlah mitra kerja instansi vertikal, seperti BPS, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, OJK, BI, Biro Ekonomi, SKPA dan media online maupun cetak.

Joni menjelaskan, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) triwulan II senilai Rp 5,271 triliun itu bersumber dari 1.919 paket proyek, yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

Sumbangan paling besar, berasal dari daerah Lhokseumawe mencapai Rp 2,472 triliun, dengan jumlah paket proyek investasi PMDN sebanyak 140 paket, kemudian Aceh Besar senilai Rp 1,055 triliun, dengan jumlah 512 paket proyek dan selanjutnya Aceh Tengah senilai Rp 430,865 miliar dengan jumlah 20 paket proyek.

Sementara untuk realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan II senilai Rp 1,218 triliun tersebut, sumbangan terbesarnya dari Kabupaten Nagan Raya senilai 44,3 juta dolar AS, dengan jumlah 6 paket proyek, kedua Aceh Singkil 20,2 juta dolar AS dengan jumlah 3 paket proyek dan ketiga Aceh Tenggara 11,7 juta dolar AS, dengan jumlah 2 paket proyek liannya.

Untuk sektor usahanya, kata Joni, investasi PMDN, masih tetap dari bidang listrik, gas dan air senilai Rp 3,220 triliun. Kemudian Konstruksi senilai Rp 853,8 miliar, selanjutnya bidang makanan senilai Rp 261,5 miliar, jasa lainnya Rp 202,9 miliar dan di bidang industri kimia dan farmasi senilai Rp 198,7 miliar.

Untuk investasi PMA, juga pada bidang usaha listrik, gas dan air, sumbangan terbesarnya dengan nilai 56,8 juta dolar AS, kemudian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan senilai 18,9 juta dollar AS, selanjutnya bidang usaha transformasi, gudang dan telekomunikasi senilai Rp 3,266 juta dollar AS, bidang industri makanan senilai 3,1 juta dollar AS dan bidang pertambangan 544.699 dollar AS.

Joni mengatakan, dari sejumlah negara yang melakukan penanaman modal asingnya ke Aceh, pada triwulan II 2021 ini, ada lima negara yang realisasi investasi PMA cukup besar, pertama Hongkong, RRT senilai 43,677 juta dollar AS, kemudian Malaysia senilai 34,581 juta dollar AS, ketiga Belgia senilai Rp 2,122 juta dollar Amerika, keempat Korea Selatan 1,148 juta dollar AS, dan kelima Singapura senilai 832.436 dollar AS.