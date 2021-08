Bikin Heboh Warga Aceh, Mesut Ozil Ucapkan Selamat HUT RI Dengan Latar Masjid Raya Baiturrahman

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pesepakbola berkebangsaan Jerman yang kini bermain untuk klub elite Turki Fenerbahce, Mesut Ozil, sontak membuat warga Aceh dan masyarakat Indonesia pada umumnya heboh pada Selasa (17/8/2021).

Pasalnya, sang pemain muslim ini tiba-tiba mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI Ke-76 kepada seluruh follower Indonesia melalui akun Instagram resminya, @m10_official, pada Selasa (17/8/2021) malam sekitar pukul 21.20 WIB.

"Happy 76th Independence Day to all my Indonesian followers! All the best to this beautiful country - hopefully you will be able to recover quickly from the pandemic - Stay healthy and stay safe everyone! #M10"

Tak tanggung-tanggung, sang bintang juga menerjemahkan unggahan tersebut ke dalam Bahasa Indonesia loh!

"Selamat hari kemerdekaan ke-76 untuk semua pengikut saya di Indonesia, semua yang terbaik untuk negeri yang indah ini, semoga cepat pulih dari pandemi, tetap sehat dan tetap aman semuanya!"

Yang bikin heboh lagi, pada unggahan tersebut Mesut Ozil memasang foto kartun dirinya tengah berdoa di depan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh, masjid kebanggaan masyarakat Aceh.

Bahkan di kolom lokasi yang berada di atas postingan Instagram itu, Ozil juga membubuhkan 'Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Indonesia'.

Tak ayal, unggahan tersebut membuat kaget sekaligus bangga pengguna Instagram asal Aceh.

Hal itu dapat dilihat dari kolom komentar yang dihiasi dengan reaksi follower Aceh:

"Barkah, my country (emoticon bahagia)," tulis akun @murdanitijue.

Pesan tersebut mendapat 'like' dan komentar dari pengguna asal Aceh lainnya.

"@murdanitijue yes yes yes," tulis akun hayatullah_pasee.(*)