Mayat Seorang Warga Afghanistan Ditemukan di Roda Pendaratan Pesawat C-17 Militer AS

SERAMBINEWS.COM, KABUL - Mayat seorang warga Afghanistan ditemukan di roda pendaratan C-17 Angkatan Udara AS yang lepas landas dari bandara Kabul pada Senin (16/8/2021).

Tiga pejabat AS kepada The Washington Post, Selasa (17/8/2021) mengatakan roda pendaratan pesawat tidak mau naik.

Kemudian kru menyelidiki dan menemukan mayat di roda pesawat.

Ada kekacauan di Bandara Internasional Hamid Karzai Kabul pada Senin (16/8/2021).

Setelah Taliban merebut ibu kota Afghanistan dan merebut kembali kekuasaan dalam serangan kilat.

Ribuan warga Afghanistan yang berusaha melarikan diri dari kelompok itu mengerumuni landasan pacu.

Mereka dengan putus asa beursaha naik pesawat yang mengangkut personel AS ke luar negeri, karena semua penerbangan komersial dibatalkan.

Dalam video yang beredar pada Senin (16/8/2021), warga Afghanistan berlari di samping dan berpegangan pada pesawat AS saat meluncur.

Video lain muncul untuk menunjukkan orang - orang jatuh dari pesawat, kemudian meninggal dunia.

Sedikitnya tujuh orang tewas dalam kekacauan itu.

Termasuk orang-orang yang jatuh dari pesawat dan dua pria bersenjata yang ditembak oleh pasukan AS , kata pejabat AS kepada The Associated Press, Selasa (17/8/2021)..

Pasukan AS menutup bandara untuk sementara, berusaha mengendalikan kerumunan.

Tetapi, dibuka kembali pada Selasa (17/8/2021) pagi untuk melanjutkan evakuasi.(*)